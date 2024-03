Falange Socialista pidió al TSE que les restituya personalidad jurídica y declare nula a la del MAS

El abogado Ritter señaló que el órgano electoral en teoría debería responderles hasta fines de abril próximo.

eju.tv / Video: Radio Fides

Lidia Mamani / La Paz

El abogado y miembro de la Falange Socialista Boliviana (FSB), Otto Ritter, afirmó este jueves que ayer presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un recurso extraordinario de revisión, para que les restituyan la personalidad jurídica y declare nula la resolución que le da personería al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Ayer hemos pedido al TSE, mediante el recurso previsto por ley, el recurso extraordinario de revisión, que se nos restituya la personalidad jurídica y se declare nula de aquella resolución que le da personería al MAS”, señaló.

Dijo que lo hicieron ayer, porque la norma prevé que uno debe interponer este recurso de revisión extraordinaria dentro de los cinco días calendario del que ha sido notificado. Mencionó que el último año en el que participaron de las elecciones fue en 2002; mientras que, el MAS no lo hizo durante tres elecciones seguidas, pese a ello estuvo vigente.

Detalló que el TSE, en teoría, debería admitir este recurso en un plazo de cinco días. “Nosotros estamos pidiendo dentro de una audiencia pública para explicar todos los recursos de nuestra demanda, luego de escucharnos debería resolverlo en un plazo no mayor a 20 días, hablamos que esto debería estar resuelto a fines del próximo mes”.

No obstante, anticipó que teme a que les responda a que falta algún certificado u otro papel, ya que incluso les anticiparon que no tienen registros hasta antes del 1985. “Eso es grave, porque demuestra que Bolivia no tiene una historia electoral”.

Sobre la celebración de fundación del MAS, que en esta jornada cumplió 29 años, Ritter señaló que todos tienen derecho a festejar su cumpleaños, pero el certificado de nacimiento del instrumento político es de 1987, hace 37 años (…). En su criterio, algún «masista» debería mostrar el acta de fundación, porque se manejan distintos años.