“Hubiera muerto adentro, he dejado todas mis cosas”, familias perdieron todo tras colapso de sus casas en San Benito

Las personas se vieron sorprendidos por el agua que ingresó hasta sus viviendas por lo que rápidamente tuvieron que salir para ponerse a salvo y evitar que la edificación colapse con ellos en el interior.

“Yo solita vivo, ella me ha salvado (una vecina), hubiera muerto adentro, he dejado todas mis cosas, no había tiempo para sacar, todo todo, hasta mi ropita”, dijo una adulta mayor a UNITEL entre lágrimas.

Un panorama devastador se puede observar en el municipio producto de la inundación, donde varios sectores continúan bajo el agua, mientras que las viviendas y cultivos se dañan.

Según los datos proporcionados de manera preliminar, son al menos 300 las familias afectadas, donde 20 viviendas han colapsado, pero existen muchas más que están en peligro de desplomarse.