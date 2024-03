La web europea que dice dónde descargar de forma legal ebooks, películas, música y más prometía mucho

Internet es una fuente inagotable de recursos al alcance de la mano de cualquiera, siempre que sepa encontrarlos. Así, si buscas entretenimiento tienes un listado de contenido gratis para guardar a buen recaudo: webs para descargar libros y también para leer cómics online, páginas para ver películas… y todo ello de forma legal. Porque si hablamos de contenidos que infringen la propiedad intelectual, la cosa se dispara. Y también los riesgos.

Porque no será la primera ni la última vez que alguien intenta descargar contenido de dudosa legalidad y acaba instalando algún programa malicioso, registrándose en webs turbias y otras prácticas de riesgo en internet. Para poner remedio, la Unión Europea lanzó una web para ayudar a encontrar contenido legal llamada Agorateka. La hemos probado.

Qué es, cómo funciona y qué vas a encontrar en Agorateka

Agorateka pertenece a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y ya te adelanto que no es un repositorio de contenido desde el que descargar o ver series o libros, sino que se limita a listar webs donde está disponible ese contenido.

Una vez entras en la web, hay dos formas de encontrar cosas interesantes: pulsando sobre el país para visualizar los recursos disponibles o tocar sobre las categorías: música, televisión y películas, libros electrónicos, videojuegos y acontecimientos deportivos. No obstante, al tocar algo de lo anterior, aparece una línea donde poder cribar de forma directa y más exhaustiva.

En total aglutina 4250 páginas webs con recursos audiovisuales gratis aunque si vamos estado a estado puedes encontrar notables diferencias. Así, mientras que en España incluye44 webs, en Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Rumanía o Dinamarca solo hay uno. De hecho, el estado español es más rico en cuanto a páginas disponibles y hay otros como Bulgaria o Islandia que están fuera de esta iniciativa.

Así, si por ejemplo elijo España y busco televisión y películas como filtro y toco sobre ‘Apply’ (la página está en castellano, pero tiene alguna que otra cosita en inglés) la web lista 18 sitios webs de agregadores como Amazon Prime Video, Atresplayer, Cineclick, Filmoteca Española, Pluto TV…

Si al leer la lista te llama la atención la presencia de plataformas de streaming de pago y dentro de ellas, ausencias como las de Netflix, tiene explicación: lista webs que albergan el contenido legalmente, sean gratis o de pago. Y no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Eso explica que no esté el servicio de streaming por excelencia y obviamente no implica que su contenido no sea legal.

Una vez tocas sobre ‘Visitar sitio web’, llegas a la web en cuestión, por ejemplo Amazon Prime Video, y allí tendrás que iniciar sesión si tienes suscripción para el visionado.

La iniciativa está muy bien para descubrir webs nuevas, pero tiene mucho margen de mejora. El listado de Agorateka está en aumento y se agradece, ya que al fin y al cabo que aparezcan todos los sitios legales es la razón de ser de la iniciativa. Asimismo, aunque el filtro permite clasificar de forma alfabética y por país, se echa en falta más músculo en las búsquedas, permitiendo por ejemplo cribar por servicios gratis o de pago o, en lugar de ofrecer las webs, poder buscar el título de una obra para saber dónde está disponible.

