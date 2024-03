Las circunstancias políticas y nuestra cultura en proceso de cambio

“Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía”. Baruch Spinoza.

No son solo las ideas las que dominan el mundo, importan las circunstancias. Estas circunstancias nos condicionan, pero con esfuerzo y sentido común podemos salir de esta trampa y vivir mejor. Hace mucho tiempo decía Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

Actualmente, el científico, Robert Sapolsky lo amplia, y subraya que todo lo que hacemos viene determinado por nuestra biología e historia, genes, hormonas, educación, infancia y las diversas circunstancias de la vida que se extienden incluso mucho más allá de nosotros. Es una cadena interminable de causas, que se remonta a nuestros padres y más allá, crea una red casi infinita de factores que acaban traduciéndose en nuestras acciones.

Sin embargo, es importante entender, que este sesgo circunstancial puede y necesita ser combatido y modificado, para que todos vivamos mejor. Eso implica cambio de enfoque y de actores: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los que vienen fracasando desde siempre y que siguen arruinando este país”. Milei.

Cultura en tiempos de la Conquista española.

La historia va cimentando la cultura en los pueblos y de eso se aprovechan los líderes y políticos. Los pueblos andinos antes de la llegada de los españoles estaban bajo el dominio de Imperio Incaico, el que tenía una sólida estructura de mando y así domesticaron a sus súbditos. Los pueblos amazónicos eran tribus libres y dispersas en esa inmensa geografía de las selvas, ríos y llanuras, eran pueblos salvajes, por tanto, difíciles de domesticar.

Los españoles vinieron en busca de riqueza, el oro y la plata, y la encuentran en Potosí, en un cerro de plata. También consiguieron trabajadores ya domesticados por el Incario y aptos para trabajar en las alturas andinas.

Los empresarios mineros españoles cuidaban a su familia y tenían su base administrativa en Chuquisaca, de mejor clima para ellos y su familia.

Cultura en tiempos del Socialismo Siglo XXI.

En la práctica y al margen del discurso demagógico, los políticos buscan afanosamente el poder, la riqueza y esto lo consiguen asumiendo el control del Estado, centralizando el poder y controlando los territorios y la población.

Mediante las Instituciones del Estado se maneja la propiedad de las tierras y las actividades productivas, industriales, mineras, el Banco Central y la emisión monetaria, las leyes y el monopolio de la justicia y las armas.

El MAS impulsado por el Castrochavismo, adopta el Socialismo Siglo XXI y sigue sus lineamientos.

Uno de los principales ideólogos de este socialismo fue Heinz Dieterich, el Asesor de Hugo Chávez, quien como Plan de Gobierno le recetaba:

“Para superar la pobreza y la desigualdad se debe terminar con toda la institucionalidad neoliberal y capitalista. Esta debe ser superada por la «democracia participativa», la economía centralmente planificada con sustitución de importaciones y la ciudadanía por la identidad étnica”.

Siguiendo esta receta, el MAS promueve el populismo cocalero y en su proceso de cambio, inventa el discurso del: “Modelo económico, social, comunitario, productivo” de base étnica, centralista, capitalista y cocalera, que prometen nos llevara al vivir bien.

Sin embargo, lo que ve y sufre la población no masista, es que el Modelo populista, cocalero, centralista, estatista y dictatorial, los conduce al sometimiento, el autoritarismo y la pobreza.

La Constitución boliviana de 2009, en su Art. 30, numeral I, define a las Naciones como: “…toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, … .”.

En Bolivia somos una comunidad de naciones, cada cual tiene su lengua, sus tradiciones, territorios y fronteras, las que deben ser reconocidas y respetadas.

El Estado Plurinacional, diseñado por el MAS siguiendo las ideas del Socialismo del Siglo XXI, está constituido por varias naciones étnicas y al ser Plurinacional debe permitir a todas las naciones que existen en ese Estado, aspirar al pleno ejercicio de sus derechos y eventualmente en sus espacios tradicionales, constituirse como Estados independientes.

En las circunstancias actuales: “La mejor opción para mantener la unidad del país y la Nación boliviana, es constituir una República Federal Democrática”.

