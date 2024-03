Levantan bloqueo en el Puerto de Iquique dejando pérdidas de $us 50 millones al país

El transporte pesado internacional reportó pérdidas diarias de Bs 1.500 por camión, debido a las multas por retrasos de entrega en Puerto.

Tras suspenderse el bloqueo en el Puerto de Iquique, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), afirma que las pérdidas para Bolivia rondan los $us 50 millones de dólares en los 8 días de afectación.

El conflicto laboral que provocó el cierre del puerto de Iquique, fue subsanado la jornada, de este jueves 28 de marzo, sin embargo, provocó serias pérdidas para el comercio exterior de Bolivia.

“Iquique es el segundo puerto más utilizado por Bolivia para la importación, después de Arica, y es el quinto más importante para la exportación. En 2023 se movió por ese puerto, $us 2.100 millones (casi 1.900 millones por importación y 200 por exportación), por tanto, el bloqueo de ese puerto implica una afectación diaria cercana a los $us 6 millones para exportadores e importadores, además de los sobrecostos de tener mercadería parada, castigos por incumplir de contratos, hasta la posible pérdida de clientes y mercados. En 8 días de afectación, la pérdida ronda ya los $us 50 millones», Gary Rodríguez, gerente general del IBCE.

El transporte pesado, el más perjudicado

Marcelo Cruz, presidente de la Asociación de Transporte Internacional, aseguró que, las afectaciones para su sector fueron considerables, puesto que se habló de que, cerca de 800 camiones con mercadería de importación estaba esperando ingresar a Bolivia, y una cantidad similar con mercadería de exportación, esperaba la apertura del puerto.

“Diariamente se perdió entre 1.500 a 2.000 bolivianos por camión, debido a las multas por retraso”, afirmó el representante de los transportistas.

Se debe buscar otras alternativas

Desde el Ibce, ven la necesidad de buscar nuevas vías, en este sentido aseguran que “se debería convertir la Hidrovía Paraguay-Paraná en un Corredor Fluvial de Integración, garantizando con trabajos de dragado y canalización de afluentes, su plena navegabilidad los 365 días del año, con lo cual se puede desviar carga competitivamente desde puertos del Pacífico, hacia los puertos bolivianos”, explicó Rodríguez, al indicar que este pedido ya se lo realizó anteriormente a la Cancillería.