Lula insiste ante la directora del FMI sobre la «necesaria reforma» del organización

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este lunes con la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien abordó «la necesaria reforma» de este organismo internacional.

Fuente: Actualidad

Lula explicó en sus redes sociales que mantuvo una «buena conversación» con Georgieva, sobre «el desarrollo con inclusión social y la reanudación de la reducción de la pobreza en el mundo».

Asimismo, destacó que hablaron de la reforma del FMI para hacerlo «más representativo del mundo actual y capaz de ayudar a los países» que necesitan utilizar la organización financiera en «mejores condiciones».

