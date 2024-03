Para el concierto de Luis Miguel se vendieron 9.854 entradas de 24.266, el Gobierno intermediaria devolución

La productora debe devolver más de 9,1 millones, generados por la venta de entradas.

eju.tv / Video: Viceministro de Defensa del Consumidor

Lidia Mamani / La Paz

Para el concierto de Luis Miguel en Bolivia, como parte de su gira por Sudamérica, que debía realizarse el 28 de marzo próximo se vendieron 9.854 entradas de un total de 24.266, mismas que serán devueltas con intermediación del Gobierno, a través del Viceministerio de Defensa del Consumidor y del Usuario.

“Esa cantidad que fue vendida en preventa debe ser restituida a los clientes mediante plataformas y en efectivo, en el primer caso se hará por la misma vía, y los que pagaron en efectivo, pueden acudir a las oficinas de Defensa del Consumidor que se tiene a nivel nacional, vamos a hacer el acompañamiento, mismo que se realizará a partir del 15 de marzo”, señaló el viceministro del sector, Jorge Silva.

Especificó que como el concierto se iba a realizar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los fans iban a llegar diferentes lugares del país, por tanto, ahora para la devolución, no es necesario que viajen hasta ese municipio, sino que pueden dirigirse hasta una de las oficinas del Viceministerio, para hacer el cobro, mismo que se coordinará con la productora.

De acuerdo con los datos oficiales, las entradas programadas y disponibles en total eran 24.266, de los cuales se vendieron 9.854, lo que generó un monto pagado de más de 9,1 millones de bolivianos.

Silva consideró que no es culpa del productor que no llegue el cantante, ya que escapa de sus manos sobre amenazas de bloqueos, y como argumento, eso pueda provocar que los 36 camiones, que trasladan el equipo de sonido y toda la logística de Luis Miguel, queden detenidos en algún punto de bloqueo y no cuenten con el combustible necesario para trasladarse desde Chile hasta Santa Cruz y viceversa.

Lamentó que ese tipo de hechos también impacten a otros sectores económicos, como hoteles, artesanos, servicios y otros.