Proceso de cambio del populismo plurinacional para la destrucción de la República Democrática

“El socialismo genera gasto y no producción. Funciona para ellos hasta que se acaban la plata y ya no tienen mas para robar”. Pukymon.

Perspectiva populista: Conseguir plata sin mayor esfuerzo.

Se acabaron los dólares. Los masistas quebraron al país y ahora desesperados en medio de la crisis económica que generaron, pues se acabó el gas y cae la producción agropecuaria por el bloqueo a los productores, piden en el Parlamento aprobar créditos. Ellos son muy buenos para gastar y despilfarrar, pero no saben ganarse su plata, ni les importa quién pagará las deudas.

El gobierno masista está acostumbrado y quiere vivir, al margen de la coca, de endeudamiento y créditos que no piensa pagar. Estas deudas son la herencia que dejarán a los ciudadanos cuando ellos se vayan a Miami (no a Cuba, Nicaragua ni Venezuela) a disfrutar de sus millones de dólares.

Chantaje para aprobar créditos.

En el Parlamento los diputados arcistas aplicaron el chantaje y “condicionaron tratar la ley del Cese de los magistrados autoprorrogados que pedía la oposición, a la aprobación de leyes para conseguir sus millonarios créditos.

Inmediatamente, se inició el Diálogo Parlamentario al modo masista: Mordisco, patada y puñete, más arañazos y escupitajos. Una masista más creativa y para enfatizar sus argumentos, le tira presas de pollo a una diputada opositora. Todo muy folklórico.

Perspectiva liberal democrática y de libre mercado.

Sabemos, porque nos lo enseña la historia, que el bienestar de la gente no puede establecerse por Decreto, ni es consecuencia del voluntarismo de los políticos.

Los economistas liberales nos explican que:

Los salarios e ingresos en términos reales son consecuencia de las tasas de capitalización y esto es: equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones y tecnología, es decir, los conocimientos que suministran apoyo logístico para aumentar los rendimientos de las industrias y empresas varias.

En una sociedad de libertades personales, institucionales y de mercado; los líderes se forman compitiendo y ofreciendo a la sociedad mejores soluciones, bienes y servicios.

Una sociedad libre necesita de líderes naturales, porque estos son sus principales impulsores e inspiradores. Las grandes iniciativas empresariales suelen correr a cargo de personas previsoras y motivadas, dispuestas a hacer más sacrificios y asumir más riesgos que la media. Toda la sociedad se beneficia indirectamente de las iniciativas de estas personas.

El problema, por tanto, no es la existencia de una élite, per se, sino el hecho de que ya no está compuesta por líderes naturales sino políticos. Hoy está compuesta por los líderes políticos que gobiernan por medio de la coerción y con la ayuda del Estado.

El poder político nunca se ha fundado en el consentimiento explícito de las mayorías; siempre ha sido y siempre será ejercido por minorías organizadas, que han tenido y tendrán los medios; variables según las épocas, para imponer su supremacía a las masas.

En la medida en que el Estado se apodera de la riqueza pública, los dirigentes de la clase política dominante, disponen de más medios de influencia arbitraria sobre sus subordinados y escapan más fácilmente de cualquier tipo de control.

Los Regímenes populistas, socialistas permanecen en el poder manipulando a las masas. Son tiranos que dicen acatar la voluntad del pueblo y quienes en su nombre son los que deciden qué se dice, qué se promueve y qué se prohíbe en cuanto a política, ideología y hasta preferencias sexuales.

Para no sufrir los daños del virus del populismo necesitamos una vacuna que nos inmunice. Esta vacuna no funciona igual para todos, pues para ser efectiva necesita aplicarse a un ciudadano con mente abierta y sentido común.