Producción de gas en caída: Experto afirma que no se ve escenario favorable para que el país tenga exploraciones exitosas

En 2023, el 48% de la inversión en exploración fue realizada por YPFB, pero con mínimos resultados; el 44% fue hecha por las subsidiarias y sólo el 7% por privadas.

Lidia Mamani / La Paz

La producción de gas en caída, en 2014 registró un pico de 59 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) y en 2023 estuvo en un promedio de 36,3 MMmcd y para este año YPFB calcula que estará en un nivel de 31,9 MMmcd. Un experto afirma que no se ve un escenario favorable como para que el país tenga exploraciones exitosas y se revierta esta situación.

“YPFB ha hecho varios pozos, alrededor de seis hasta ocho pozos exploratorios para buscar gas, principalmente en el sur del país, en el sub andino sur y no le ha ido nada bien, no hubo ningún descubrimiento que pueda decirse que ha cambiado la tendencia de las reservas de gas o de la producción declinante que tenemos desde el 2015”, afirmó el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos.

La declaración del experto se da luego que la estatal petrolera mostró, en su rendición final de cuentas públicas, que fue la que más recursos destinó para la fase de exploración con 259,4 millones de dólares, lo que representó el 48% del total; el 44% fue hecha por sus filiales y subsidiarias, con 238,6 millones, mientras que, las empresas operadoras sólo invirtieron 35,3 millones, es decir un 7%. A continuación el cuadro expuesto:

“YPFB no tiene el flujo ni las finanzas necesarias para encarar una masiva perforación de pozos, yo diría tener que perforar 15 o 20 pozos al año, durante dos o tres años para realmente encontrar nuevos campos medianos que nos permitan recuperar reservas y producción. El flujo de YPFB cada vez es menor, el Estado le ha hecho subsidiar parte de los hidrocarburos que Bolivia importa, porque cada año importa más y le devuelve con Nocres (notas de crédito fiscal)”, señaló.

En su criterio, se tiene que hacer cambio en el sector hidrocarburos, por ejemplo, observó que a las empresas operadoras se les remunere a 27 dólares el barril de petróleo y el que se importa se paga a 80 dólares el barril de diésel y gasolina, hecho que desincentiva a las privadas, mismas que están pensando en abandonar el país una vez que terminen de operar los campos pequeños y grandes

“Entonces no veo un escenario favorable para que el país tenga exploración por ningún lado, ni por el privado ni por YPFB y pues la exploración que viene haciendo es mínima con lo poco que tiene YPFB y es básicamente nula de parte del sector privado. Entonces, nos presenta un escenario muy catastrófico que terminaremos importando gas natural y dejando de exportar en 2029”, advirtió Ríos.

Al respecto, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, señaló que con el fin de hallar más reservas de hidrocarburos, se implementa el plan de reactivación que se se ejecuta desde julio de 2021, cuando se se lanzó un plan estratégico y desde entonces se ejecutaron 20 pozos exploratorios, que están en seis de nueve departamentos.