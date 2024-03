¿Qué aplicación es más barata para viajar?

Hace algunos años os mostré algunas aplicaciones para móviles que ayudan a encontrar vuelos baratos, y poco después hice lo mismo con sitios web especializados con el tema. De hecho, durante los últimos 18 años he estado siempre ofreciendo alternativas de nuevas opciones que van saliendo, pero hay una que sigue estando en todas las listas.

Y digo listas porque viajar no es solo encontrar un vuelo, viajar es algo mucho más complejo: hoteles, tours, restaurantes… no es lo mismo pasar una semana en New York que irse a Tailandia, aunque el vuelo cueste más o menos lo mismo desde España.

Si jugamos a hacer listas de aplicaciones existentes que ofrecen viajes baratos tenemos de todo tipo, aunque los precios siempre dependen de destino, la fecha del viaje, si buscas vuelos, hoteles, alquiler de coches, o una combinación de estos. Abajo os dejo la lista actualizada de lo más recomendable hoy en día como app, pero, como decía antes, hay una que siempre está en todos los sitios, y esa es Skyscanner, la ganadora desde mi punto de vista.

Veamos la lista (podéis instalar la app buscando en la tienda de vuestro móvil):

Aplicaciones populares para viajar

Skyscanner : Es ampliamente conocida por comparar precios de vuelos, pero también ofrece opciones de hoteles y alquiler de coches. Es útil para encontrar vuelos baratos ya que compara muchas aerolíneas y agencias de viajes.

: Es ampliamente conocida por comparar precios de vuelos, pero también ofrece opciones de hoteles y alquiler de coches. Es útil para encontrar vuelos baratos ya que compara muchas aerolíneas y agencias de viajes. Kayak : Similar a Skyscanner, Kayak compara precios de vuelos, hoteles y coches. Ofrece una función de «alerta de precios» para que los usuarios puedan recibir notificaciones cuando los precios bajen.

: Similar a Skyscanner, Kayak compara precios de vuelos, hoteles y coches. Ofrece una función de «alerta de precios» para que los usuarios puedan recibir notificaciones cuando los precios bajen. Google Flights : Ofrece una amplia comparación de vuelos con la capacidad de rastrear cambios en los precios y sugiere fechas alternativas o rutas más económicas.

: Ofrece una amplia comparación de vuelos con la capacidad de rastrear cambios en los precios y sugiere fechas alternativas o rutas más económicas. Airbnb : Si bien es más conocido por el alquiler de casas y habitaciones, Airbnb también puede ser una opción más económica que los hoteles tradicionales, especialmente para estancias largas o grupos grandes. Recordad que hace poco escribí el artículo Cómo encontrar ofertas en Airbnb antes que nadie, estableciendo alertas en tiempo real, donde recomiendo un sistema de alertas para encontrar alojamiento de última hora a buen precio.

: Si bien es más conocido por el alquiler de casas y habitaciones, Airbnb también puede ser una opción más económica que los hoteles tradicionales, especialmente para estancias largas o grupos grandes. Recordad que hace poco escribí el artículo Cómo encontrar ofertas en Airbnb antes que nadie, estableciendo alertas en tiempo real, donde recomiendo un sistema de alertas para encontrar alojamiento de última hora a buen precio. Booking : Ofrece una amplia gama de alojamientos, desde hoteles hasta apartamentos, a menudo con políticas de cancelación flexibles y precios competitivos.

: Ofrece una amplia gama de alojamientos, desde hoteles hasta apartamentos, a menudo con políticas de cancelación flexibles y precios competitivos. Hopper: Esta aplicación predice los precios de vuelos y hoteles, aconsejándote si debes reservar ahora o esperar. Hopper puede ayudar a ahorrar significativamente, especialmente en vuelos.

Consejos generales para ahorrar

Aunque la lista de apps está clara (podría ampliarse mucho, claro), lo más importante es que, al usar las apps correspondientes, tengáis presente los siguientes consejos:

Flexibilidad : Ser flexible con tus fechas y destinos puede ayudarte a encontrar mejores ofertas. Algunas aplicaciones te permiten buscar «en cualquier lugar» durante un rango de fechas, lo cual es ideal para viajeros aventureros.

: Ser flexible con tus fechas y destinos puede ayudarte a encontrar mejores ofertas. Algunas aplicaciones te permiten buscar «en cualquier lugar» durante un rango de fechas, lo cual es ideal para viajeros aventureros. Alertas de precios : Configura alertas en varias aplicaciones para ser notificado cuando los precios de tus vuelos u hoteles deseados bajen. Aquí volvemos a lo que os decía antes de poner alertas de Airbnb.

: Configura alertas en varias aplicaciones para ser notificado cuando los precios de tus vuelos u hoteles deseados bajen. Aquí volvemos a lo que os decía antes de poner alertas de Airbnb. Comparar : Usa varias aplicaciones para comparar precios antes de realizar una reserva. Lo que es más barato en una aplicación puede no serlo en otra.

: Usa varias aplicaciones para comparar precios antes de realizar una reserva. Lo que es más barato en una aplicación puede no serlo en otra. Leer las letras pequeñas : Asegúrate de entender las políticas de cancelación y los cargos adicionales que podrían aplicarse.

: Asegúrate de entender las políticas de cancelación y los cargos adicionales que podrían aplicarse. Reservas anticipadas y de última hora: A veces reservar con mucha antelación o a última hora puede resultar en mejores precios, pero esto puede variar.

El consejo clave para conseguir precios buenos

Por cierto, algo que suele ocurrir: Si pasáis horas mirando un mismo vuelo, tiende a aumentar de precio. Si eso ocurre, esperad unas horas y volved a intentarlo desde un navegador con las cookies borradas (o desde otro navegador) y con otra IP (reiniciad vuestro router durante 10 minutos y encendedlo de nuevo para que se conecte con otra IP).