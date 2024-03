Se acerca la próxima escalada de Putin

El objetivo es claro. A pesar de que ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque terrorista en Moscú, los dirigentes rusos han culpado repetidamente a Ucrania y a sus patrocinadores occidentales

El presidente ruso Vladimir Putin. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Fuente: Infobae

Tras el ataque terrorista perpetrado el viernes pasado en el Ayuntamiento de Crocus en Moscú, en el que murieron al menos 143 personas, Rusia está de luto. Los líderes del país, por otra parte, están haciendo algo más: están conspirando.

El objetivo es claro. A pesar de que ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque, los dirigentes rusos han culpado repetidamente a Ucrania y a sus patrocinadores occidentales. Incluso cuando el presidente Vladimir Putin reconoció a regañadientes el lunes que el ataque fue llevado a cabo por “islamistas radicales”, sugirió que estaban operando a instancias de otra persona. Por ahora, el Kremlin mantiene abiertas sus opciones: su portavoz, Dmitri Peskov, dijo que era “demasiado pronto” para discutir la respuesta de Rusia. Sin embargo, la cacofonía de acusaciones infundadas contra Kiev, acompañada de nuevos ataques contra la infraestructura civil de Ucrania, es una clara señal de intención.

Desde la perspectiva de Putin, la escalada en Ucrania (que implica una intensificación de los ataques contra las tropas ucranianas a lo largo de las líneas del frente con el objetivo de reclamar la mayor cantidad de territorio posible, junto con un aumento de los bombardeos aéreos sobre las ciudades de Ucrania para desgastar a la población) hace mucho de sentido. Mostraría a los rusos comunes y corrientes que quienes les hagan daño serán castigados, desviaría la atención del fracaso del sistema de seguridad para prevenir el ataque y tal vez incluso generaría un mayor apoyo a la guerra.

Pero incluso sin el ataque al Ayuntamiento de Crocus, Putin estaba preparado para intensificar su ataque a Ucrania. Después de su aplastante victoria en las elecciones presidenciales de este mes, Putin está más seguro que nunca en su posición y es libre de concentrarse plenamente en el esfuerzo bélico. Militarmente, las fuerzas rusas ahora tienen ventajas materiales y humanas sobre Ucrania. El momento también es bueno: con el apoyo militar occidental a Kiev sumido en la incertidumbre, los próximos meses ofrecen a Moscú una ventana de oportunidad para nuevas ofensivas.

Quizás lo más importante es que las condiciones geopolíticas están sorprendentemente a favor de Putin. Desde que invadió Ucrania hace dos años, Rusia ha reorientado toda su política exterior para servir a sus objetivos bélicos. Ha colocado su economía sobre una base sólida no occidental y ha asegurado cadenas de suministro a prueba de sanciones, aislándose en gran medida de futuras presiones occidentales. También ha garantizado un suministro constante de armas por parte de Irán y Corea del Norte. Estas dictaduras, a diferencia de los Estados occidentales, pueden enviar cantidades sustanciales de armas al extranjero sin tener que preocuparse por los impedimentos burocráticos y la opinión pública.

Los funcionarios rusos han trabajado incansablemente para integrar a los estados no occidentales en estructuras de lealtad, reduciendo el riesgo de que estos socios presionen a Moscú para que reduzca la guerra. En el centro de estos esfuerzos diplomáticos ambiciosos está el club de naciones emergentes conocido como BRICS, que recientemente amplió sus filas. Rusia ha presionado activamente a un grupo cada vez mayor de países pertenecientes a lo que le gusta llamar la “mayoría global” –desde Argelia hasta Zimbabwe– para que colaboren con el bloque. Como presidenta del grupo este año, una Rusia políticamente hiperactiva está convocando alrededor de 250 eventos, que culminarán en una cumbre en octubre.

Después de febrero de 2022, Rusia se apresuró a convencer a audiencias no occidentales de que en Ucrania está librando una guerra por poderes con Estados Unidos. Si la opinión de que Occidente llevó a Rusia a la guerra ya era popular en el mundo en desarrollo hace dos años, cada pieza de equipo militar occidental enviada a Ucrania no ha hecho más que afianzarla aún más. La esperanza de que pesos pesados como Brasil, China o India puedan instar a Putin a dar marcha atrás en Ucrania hace tiempo que se disipó, dadas las continuas relaciones amistosas entre ellos. La guerra en Ucrania, que nunca será normal para el pueblo ucraniano, se ha normalizado en gran parte del mundo.

Es más, Putin ha combinado su ofensiva de encanto no occidental con una mayor confrontación con Occidente. Bajo su dirección, Rusia ha cultivado problemas y puntos de presión para los países occidentales que les hacen más difícil mantenerse centrados en su apoyo a Ucrania. El Kremlin ha rechazado las ofertas de Estados Unidos de reanudar las conversaciones sobre control de armas nucleares, por ejemplo, y ha reducido los esfuerzos para ayudar a prevenir la proliferación de armas nucleares. La categórica falta de voluntad de Moscú para abordar peligros compartidos, desde el riesgo de una guerra nuclear hasta el cambio climático, pone aún más presión en un orden internacional ya frágil.

Los rescatistas limpiando los escombros y extinguiendo incendios en la sala de conciertos Crocus City Hall después de un Ataque a tiros en Krasnogorsk, en las afueras de Moscú, Rusia, el 23 de marzo de 2024. EFE/EPA/MINISTERIO DE EMERGENCIAS DE RUSIA

El gobierno ruso también se ha vuelto más descarado al incitar a las fuerzas antioccidentales en todo el mundo. Se ha acercado a Corea del Norte, ha apoyado las dictaduras militares en la región africana del Sahel al sur del Sahara y ha alentado a Irán y su red de representantes. Dondequiera que haya una amenaza a los intereses occidentales, el apoyo militar o el clientelismo político ruso no se quedan atrás. En conjunto, las maquinaciones de Moscú alimentan una sensación de creciente inestabilidad en todo el mundo. En esta atmósfera, la guerra en Ucrania se presenta como sólo uno entre muchos problemas.

Los partidarios occidentales de Ucrania no están exentos de culpa por esta situación. El apoyo a la desmedida campaña militar de Israel en Gaza, por ejemplo, ha empañado la imagen de Occidente y destruido cualquier posibilidad restante, por pequeña que sea, de que pueda reunir más respaldo para la defensa de Ucrania en el resto del mundo. Occidente no ha hecho oídos sordos a las acusaciones de hipocresía y dobles raseros sobre Gaza y el inmenso sufrimiento en otros lugares. Simplemente, por una combinación de inercia e impasibilidad, no quiere cambiar de rumbo.

Dos años después del mayor ataque contra un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial, las capitales europeas todavía luchan por responder con decisión. Son demasiado lentos a la hora de enviar municiones a Ucrania y siguen divididos sobre cómo mantener la línea contra Rusia. En Estados Unidos, la coronación de Donald Trump como candidato presidencial republicano amenaza con sobrecargar a la administración Biden a medida que se acercan las elecciones de noviembre y el estancamiento partidista impide que el Congreso apruebe fondos que tanto se necesitan para Ucrania. La capacidad de Occidente para actuar en conjunto nunca ha parecido más débil.

Se avecinan meses difíciles para Ucrania. En todo caso, es probable que el ataque al Ayuntamiento de Crocus en Moscú, que desbarató brutalmente las afirmaciones de Putin de velar por la seguridad de Rusia, empeore las cosas. Con la iniciativa en el campo de batalla y gran parte del mundo mirando hacia otra parte, Rusia pronto podría comenzar a aprovechar su ventaja. El miércoles, Rusia atacó la ciudad nororiental de Járkov con bombas aéreas por primera vez desde 2022. Podría ser una premonición de lo que vendrá.

© The New York Times 2024

Fuente: Infobae