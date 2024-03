The Strongest logró este sábado un triunfo ante Real Tomayapo (2-1), por la cuarta jornada del grupo A del torneo Apertura. El cuadro de Achumani quedó en deuda en el rendimiento colectivo, el colombiano Michael Ortega marcó la diferencia y salvó al criticado entrenador Pablo Lavallén.

El equipo atigrado al mando del cuerpo técnico argentino aún no convence, su juego no es intenso, no presiona en el mediocampo y el rival le genera opciones de gol.

Este sábado, el hincha atigrado puede irse con la satisfacción de haber conseguido un triunfo más que lo dejó en el primer lugar de la serie con 7 unidades, pero la idea futbolística no se notó y las individualidades salvaron al actual campeón del fútbol boliviano.

Mientras que Tomayapo presentó un onceno con muchas variantes porque reservó a sus titulares para el juego del próximo martes ante Wilstermann, por la primera fase de la Copa Sudamericana.

El cuadro tarijeño se replegó con orden táctico, dejó a Dustin Maldonado por la izquierda y Mirko Tomianovic por la derecha, ambos fueron importantes para contar con transiciones rápidas.

LOS GOLES

El primer tiempo se generó poco en ambas áreas, la opción más clara del partido lo tuvo el goleador atigrado Enrique Triverio, quien remató dentro del área luego de un tiro de esquina de Ortega, el balón se estrelló en el travesaño, tras el despeje del guardameta Alex Arancibia (24’PT).

El enganche colombiano marcó la diferencia con sus pases profundos, por momentos, hizo jugar a sus compañeros y participó en los dos goles.

Los goles llegaron en la segunda parte. El primero fue obra de Triverio, quien definió entre medio de los centrales rivales, luego de la asistencia de Jaime Arrascaita, pero la jugada nació en los pies de Ortega (20’ST).

El segundo tanto llegó por intermedio del cabezazo de Luciano Ursino, tras el centro de Ortega (34’ST).

El descuento puso dramatismo al final del partido, la mano de Adrián Jusino dentro del área le permitió a Mateo Hernández anotar desde el punto penal contra Guillermo Viscarra (39’ST).