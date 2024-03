Un misil ruso violó el espacio aéreo polaco y Varsovia exigió explicaciones a Putin

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (AP Foto/Czarek Sokolowski, Archivo)

Polonia declaró el domingo que exigirá explicaciones a Moscú después de que un misil de crucero ruso disparado contra ciudades del oeste de Ucrania violara el espacio aéreo polaco durante la noche.

Polonia dijo que el misil formaba parte de un bombardeo ruso de objetivos en Ucrania, mientras Moscú intensifica sus ataques contra su vecino occidental.

“Por encima de todo, pedimos a la Federación Rusa que ponga fin a sus ataques aéreos terroristas contra la población y el territorio de Ucrania, que ponga fin a la guerra y se centre en los propios problemas internos del país”, declaró en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pawel Wronski.

Tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania, Polonia activó “todos los sistemas de defensa antiaérea, todos los sistemas de las fuerzas aéreas”, declaró el ministro de Defensa del país, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Dijo que el misil habría sido derribado “si hubiera habido algún indicio de que se dirigía a un objetivo en territorio polaco”.

El ejército declaró que el misil, que se desplazaba a casi 800 kilómetros por hora a unos 400 metros sobre el suelo, había cruzado unos dos kilómetros sobre la frontera con Polonia.

“El espacio aéreo polaco fue violado por uno de los misiles de crucero disparados durante la noche por las fuerzas aéreas de la Federación Rusa”, escribió el ejército en X.

“El objeto atravesó el espacio aéreo polaco por encima de la localidad de Oserdow (provincia de Lublin) y permaneció durante 39 segundos”, señala el comunicado, que añade que fue rastreado por un radar militar durante todo su vuelo.

“El ejército polaco vigila constantemente la situación en territorio ucraniano y permanece en alerta permanente para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco”, señaló el ejército.

Un incidente similar ocurrió el 29 de diciembre de 2023, cuando un misil ruso penetró en el espacio aéreo polaco durante varios minutos antes de regresar a Ucrania.

En noviembre de 2022, dos personas murieron cuando un misil de defensa antiaérea ucraniano cayó sobre el pueblo polaco de Przewodow, cerca de la frontera ucraniana.

Antes de que se identificara el misil como ucraniano, surgieron temores de que la OTAN -de la que Polonia es miembro- se viera arrastrada a una escalada del conflicto con Rusia si se activaban sus disposiciones de defensa colectiva.

Ola de ataques contra Ucrania

An explosion of a missile is seen in the sky over the city during a Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine March 24, 2024. REUTERS/Gleb Garanich