Una solución definitiva el tema energético

Es totalmente certero decir que el país depende energéticamente del petróleo y sus derivados, no obstante, Bolivia junto con solucionar el tema de los dólares debe de forma urgente salir del tema de la dependencia del crudo y sus derivados.

¿De qué forma dirían algunos?

Primero es solucionar lo urgente, no parar la producción del país y comprar combustible, pero para hoy es tarde, si el problema son los dólares para comprar combustible, ¿por qué no por mientras, comprar yuanes y comprarle a PetroChina?, simplemente se hace y ya, una solución transitoria para salir del paso.

Por otro lado, Bolivia, no es novedad que en Bolivia se han desarrollado motores que pueden funcionar con agua, ¡excelente!, debería el gobierno, una vez comprado el petróleo de China, pagar a esos ingenieros para desarrollar motores para la agroindustria, etc., que puedan funcionar con agua, así, se puede matar 2 pájaros de un tiro, se pueden usar aguas residuales, no potables, pero usables para dichos motores, a la vez que se subsana un problema medioambiental.

Una vez terminada la solución tecnológica, pasar a la implementación de dichos motores para todo el sector agropecuario y automotriz del país, de modo que se depende del agua y no del petróleo.

Y si eso no fuera suficiente, también en nuestro país ya hay empresas que fabrican vehículos eléctricos, y tenemos el litio para la fabricación de las baterías de la cual dependen los vehículos eléctricos, por ende, puede hacerse una simbiosis entre vehículos eléctricos y a la vez, vehículos que funcionen con agua, si el caso amerita.

De esta forma, la dependencia del crudo y sus derivados va a ser mucho menor, y si el gobierno, junto con el sector privado le ponen capital al asunto, en 2 a 3 años podríamos bajar totalmente nuestra dependencia del crudo, y al menos el tema logístico no dependerá del crudo, sino, del agua y de nuestro litio, el cual tenemos en abundancia.

Y luego de ello, exportar y potenciar nuestras empresas, para llevar de Bolivia para el mundo nuestro ingenio y desarrollo tecnológico, aprovechando que está en boga el tema de las tecnologías «limpias»

En resumen, de la crisis debemos y podemos sacar ventaja, y es el momento de tomar impulso.

Miguel Joaquín Toledo Subirana