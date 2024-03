Vocal del TSE: Sala Plena aún no trató pedido de acompañar y fiscalizar el congreso del MAS en El Alto

Fuente: ABI

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no consideró en sesión la solicitud del Pacto de Unidad de “acompañar y fiscalizar” al Congreso Nacional Ordinario MAS-IPSP a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5 de mayo de 2024 en la ciudad de El Alto, por lo que no se puede hablar de que se rechazó o aceptó la petición, aclaró la vocal electoral Dina Chuquimia.

“La aprobación o el rechazo de las solicitudes de supervisión pasan por una decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Ese tema no ha llegado todavía a Sala Plena, no lo ha resuelto la Sala Plena del Tribunal Supremo. Nosotros prevemos que ese tema va a ingresar la semana que viene”, afirmó en conferencia de prensa.

La información que circuló por algunos medios de comunicación y redes sociales se trata de una carta firmada por el secretario de Cámara, Fernando Arteaga, en la que solicita a los ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe, de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Esteban Alavi, y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob-“B.S”), Guillermina Kuno, completar algunos documentos.

En aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento para la Supervisión a Organizaciones Políticas, Secretaría de Cámara del TSE observó que los solicitantes no cumplieron los requisitos establecidos en el reglamento y el Estatuto del partido político.

Según el informe de Secretaría de Cámara, la convocatoria no acreditó el cumplimiento del artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS-IPSP, que dispone que será emitida por la Dirección Nacional, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales.

Asimismo, ninguno de los solicitantes figuraba entre los dirigentes nacionales del MAS-IPSP registrados mediante Resolución TSE-RSP-JUR N° 05/2017, tampoco figuraban los delegados políticos nacionales acreditados.

Además, se advirtió que no adjuntaban la publicación de la convocatoria en medios de comunicación, no señalaban los requisitos de participación según el Estatuto, tampoco mencionaban los requisitos para la postulación de cargos a elegir ni la modalidad de elección. Finalmente, se observó que no adjuntaron la nómina de representantes que conducirían el Congreso Ordinario Nacional, debidamente acreditados por la instancia interna del partido político.

En consecuencia, Secretaría de Cámara solicitó a los peticionarios “enmendar las observaciones” en un plazo de “dos días hábiles computables a partir de la notificación”.

Jfcch/CC