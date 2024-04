11 universidades elaboraron las preguntas para el examen oral de postulantes al Órgano Judicial

Los candidatos elegirán cinco bolillos al azar y cada una tendrá una puntuación de 20 puntos, haciendo un total de 100.

11 universidades, excepto la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, elaboraron las preguntas y respuestas para el examen oral de los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), estas serán entregadas a la Comisión Mixta de Constitución el martes.

“Han enviado 11 universidades excepto Santa Cruz porque se ha excusado de elaborar estas preguntas, después vamos a entregar en sobre cerrado a la Comisión Mixta de Constitución, la UMSA lo hará llegar ese mismo día y las demás universidades del interior nos han hecho llegar los sobres, están incluidos la Universidad Católica y la Universidad Pública de El Alto”, informó a la ANF el secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Freddy Mendoza.

Este martes comenzará la última fase del proceso que es la evaluación oral de los postulantes a magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Los candidatos elegirán cinco bolillos al azar y cada una tendrá una puntuación de 20 puntos, haciendo un total de 100.

Mendoza indicó que el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa le envió una nota donde les solicitó la colaboración en la elaboración de las preguntas y respuestas. Tras esa petición pidió a las universidades con carreras de derecho que puedan coadyuvar con esa tarea.

A la vez, dijo que las universidades tomaron las medidas de seguridad al momento de elaborar las preguntas para evitar la filtración de la información, además dijo que una vez que llegaron al CEUB se tomó el recaudo para resguardarlas en un lugar seguro.

“Las preguntas están en sobres cerrados que están resguardados en el CEUB y tal como nos han enviado nosotros lo vamos a entregar a la Comisión Mixta de Constitución. Al momento de elaborarlas las universidades han tomado sus precauciones, no hay ninguna susceptibilidad de filtración de la información o de las preguntas porque sea trabajado de forma responsable y en el marco de la seguridad que corresponde”, añadió.

Señaló que el martes, a las 09:00, se hará la entrega de la batería de preguntas con las respuestas a la Comisión Mixta de Constitución bajo las medidas de seguridad necesarias, además ante la presencia de los representantes del sistema universitario y las entidades académicas que elaboraron las interrogantes.

Excusa

Por otra parte, con relación a la excusa de la UAGRM, Mendoza indicó que el rector de esa entidad académica dijo que no estaban de acuerdo con el proceso de preselección, por eso no participaron en esa tarea que fue formalizado a través de una nota.

“Nos han hecho llegar una nota indicando de que no iban a participar. Tenemos entendido de que no están de acuerdo con el proceso de preselección de los candidatos al Órgano Judicial y ese por eso que no participaron en este proceso”, puntualizó.

