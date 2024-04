15 de Abril: Autoridades reflexionan sobre la inversión en tiempo de crisis

Los mensajes, tanto del gobernador, Oscar Montes Barzón, como del alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, apuntaron a priorizar la inversión en tiempos de crisis económica. Ambos recordaron que el departamento vivió una época de bonanza, que no supo aprovechar.

El presidente, Luis Arce, durante la ofrenda floral

Fuente: https://elpais.bo

Discursos de reflexión marcaron los principales actos cívicos en conmemoración a los 207 años de la batalla de La Tablada. Pese al tenso momento que se vivió en la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), atrás quedaron las indirectas o reclamos entre autoridades. Los mensajes, tanto del gobernador, Oscar Montes Barzón, como del alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, apuntaron a priorizar la inversión en tiempos de crisis económica. Ambos recordaron que el departamento vivió una época de bonanza, que no supo aprovechar, por lo que ahora es necesario un cambio para salir adelante.

Los festejos por el 15 de abril iniciaron con la ofrenda floral el Parque de los Héroes del barrio Senac, en el monumento erigido en memoria de Eustaquio «Moto» Méndez. Allí se hizo presente el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, quien estuvo acompañado del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, además de sus allegados.

También estaban las autoridades anfitrionas, el Gobernador y el Alcalde, quienes recibieron a las autoridades invitadas, como el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de La Paz, Iván Arias y la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. También se hicieron presentes diputados y senadores, concejales y asambleístas departamentales, así como autoridades policiales y militares.

“No gastemos lo que no tenemos”

En la Sesión de Honor del Concejo Municipal, el gobernador Montes recordó que el departamento está en «crisis» y reiteró la necesidad de hacer cambios estructurales. Pidió administrar con responsabilidad los recursos que quedan y dar prioridad a las actividades generadoras de riqueza y bienestar.

Oscar Montes en la Sesión de Honor del Concejo Municipal

Montes recalcó que la bonanza económica, que dejó la era del gas, ha sido seguida por una crisis debido a la inadecuada administración de los recursos. «La bonanza financiera mal administrada nos ha traído a la crisis actual», afirmó.

En este contexto, el Gobernador hizo hincapié en la necesidad de vencer la crisis, instando a los servidores públicos a generar un nuevo escenario. Enfatizó la urgencia de construir un nuevo modelo económico basado en las fortalezas de los tarijeños.

«No gastemos lo que no tenemos, administremos lo poco que nos queda y demos prioridad a la inversión en actividades que generen riqueza y bienestar. No tengamos temor a realizar ajustes en nuestras normas para adecuarlas a la nueva realidad económica. Pensemos en nuestro pueblo antes que en nuestro posicionamiento político. La crisis exige renuncia y entrega; hay que quitar el privilegio a quienes no lo merecen o no lo necesitan», mencionó.

“El enemigo a vencer es la crisis”

El Alcalde de Tarija, en su discurso, pidió pensar en las futuras generaciones.

“Hace 207 años el enemigo era el ejército español opresor, que fue derrotado por los héroes de La Tablada, hoy el enemigo a vencer es la crisis económica, el desempleo y otros temas que deben ser solucionados para que construyamos la Tarija para siempre, que garantice el porvenir de las presentes y futuras generaciones”, dijo Torres Terzo.

El alcalde, Johnny Torres, promulgó la Ley del Fondo del Agua

La autoridad destacó el anuncio del Presidente para viabilizar finalmente la construcción de la tan esperada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en Cabeza de Toro, y recalcó que aún quedan obras por consolidar, como la Segunda Circunvalación y un hospital de segundo nivel.

“Es tiempo de caminar hacia el desarrollo con pasos más certeros, para que así podamos mejorar la calidad de vida de las familias tarijeñas”, declaró Torres Terzo.

Y así pasó la efeméride departamental, entre discursos de reflexión, promesas de obras y buenos deseos para mejores días. Los festejos concluyeron con el desfile cívico, que reunió a los trabajadores de instituciones públicas y privadas, además de organizaciones sociales, quienes rindieron su homenaje a los héroes de La Tablada.