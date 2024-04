15 hechos clave a 15 años del asalto al hotel Las Américas, cronología para entender el caso

“La evidencia sugiere que podrían haberle disparado en el pecho a una distancia de pocos metros, que cayó hacia adelante al piso, al ser herido de esta manera. Luego le dispararon cuatro veces en la espalda mientras yacía muerto o agonizante en el suelo, el disparo de frente en el pecho habría sido suficiente para causar la muerte”, indica el informe de la autopsia.

12.- Se pone fin al juicio

La salida del poder de Evo Morales, tras su renuncia a la Presidencia en noviembre de 2019 y el ingreso de un gobierno transitorio a la cabeza de Jeanine Añez da un giro a los acontecimientos políticos en Bolivia que terminaría por afectar también al caso del Hotel Las Américas.

El Ministerio de Gobierno decide retirar la acusación y el martes 4 de febrero de 2020 la Justicia determina archivar el caso, un segundo proceso se cerraría en septiembre del mismo año.

La Fiscalía de Santa Cruz confirma el lunes 15 de abril que el caso está en marcha y que se conformó una comisión de fiscales para que inicie las investigaciones.

“El Ministerio Público reafirma una vez más su compromiso constante de lucha contra toda forma de impunidad, más aún en los hechos vinculados a graves violaciones de derechos humanos”, señala la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado.

15.- Evo Morales se niega a ser investigado

El expresidente del país, Evo Morales, denuncia el domingo 14 de abril, un día después de que se conozca que la investigación se encuentra adelante, que el Gobierno busca incluirlo en el proceso por el caso de las “ejecuciones” en el Hotel Las Américas en abril de 2009.

En ese marco, dijo que también pretenden investigar al exvicepresidente Álvaro García Linera, al igual que a exministros y a policías de esa época.

“Veo una total desesperación del Gobierno para que nos investigue. Que nos investigue (y) quiero decirles: que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel”, sostuvo y agrega que cuando el caso sucedió él no estaba en el país y que García Linera era presidente en ejercicio.