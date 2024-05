Arce denuncia a Evo Morales de gestar un plan de desestabilización contra su gestión

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce y Huarachi muestran el Decreto Supremo del incremento salarial. Foto: ABI

En el Día del Trabajador, Arce dice que enfrenta una ‘guerra híbrida’ y acusa al bloque de Evo de ejecutar un plan de desestabilización; Cainco: «No quedará un país para gobernar»; y Judiciales: «evistas» y oposición denuncian golpe al Legislativo, Gobierno niega responsabilidad. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– En el Día del Trabajador, Arce dice que enfrenta una ‘guerra híbrida’ y acusa al bloque de Evo de ejecutar un plan de desestabilización

En su discurso por el Día del Trabajador, el presidente Luis Arce lanzó ataques a la “nueva derecha”, que según el mandatario es la facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) que responde a Evo Morales. El jefe de Estado dijo que enfrenta una “guerra híbrida” ante los ataques del ala radical evista e incluso de la oposición. Arce pidió unidad a los sectores sociales afines al Gobierno. “Lamentablemente a esas acciones de la derecha tradicional, se ha sumado la nueva derecha, que quiere desestabilizarnos, generar movilizaciones para cumplir ambiciones de una sola persona”, resaltó Arce.

– Cainco: «No quedará un país para gobernar»

Los empresarios, a través de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), aseguraron que este Día del Trabajo no hay nada que festejar y que la esperanza del litio «se está desmoronando». «Reconocemos y respetamos el esfuerzo, compromiso y esperanza de la fuerza laboral boliviana. Por ese respeto, hoy como homenaje, exigimos que se nos hable con la verdad, acción, soluciones no discurso», indicó la institución a través de sus redes sociales. Asimismo, Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, se pronunció en un video exhortando a que el gobierno diga la verdad.

– Vocal Tahuichi advierte que el TSE estaría “impedido” de realizar las judiciales si se mantienen las primarias

Tras la orden de la Justicia de paralizar y reiniciar la preselección de candidatos judiciales, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estaría “impedido” de realizar las elecciones judiciales, si es que se mantienen las primarias, previas a las elecciones generales de 2025. Luego de que la Justicia admitió ayer martes un recurso de acción popular, con lo que ordenó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) paralizar el proceso de preselección de candidatos judiciales que debía concluir este 5 de mayo, el vocal Tahuichi señaló que no es posible mantener los tres procesos electorales: judiciales, primarias y generales.

– Judiciales: «evistas» y oposición denuncian golpe al Legislativo, Gobierno niega responsabilidad

Tras que una sala constitucional de Pando determinó la anulación del proceso de elecciones judiciales, legisladores evistas y de oposición denunciaron un golpe institucional al Legislativo por parte del Ejecutivo. Desde el Gobierno se negó que haya responsabilidad. “Lo que se pretende desde las filas del masismo es dejar a estas autoridades hasta las elecciones generales (…) lo que evidenciamos de esta situación es que se instaura una vez más la tiranía judicial en el país. Sin lugar a dudas se ha gestado este golpe institucional”, manifestó a Unitel la diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana.

– «Arcistas» critican rechazo del TSE y aseguran que congreso del MAS en El Alto se llevará adelante «sí o sí»

Sectores afines a la corriente “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionaron este miércoles la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ratificaron que el congreso del partido convocado para 3 de mayo, en El Alto, se realizará «sí o sí». El ejecutivo de la Central Obrera Departamental de La Paz, Félix Nina, dijo que la entidad que representa participará activamente porque será “una instancia de decisión en la que habrá un punto de inflexión en el manejo de nuestro país desde las organizaciones sociales y sindicales. “Ya hemos lanzado la convocatoria y se va llevar sí o sí este congreso, donde estarán presentes todas las organizaciones legítimas”, agregó.

– YPFB asegura que antes se mintió con cifras de reservas «para fines políticos»

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, señaló que desde la gestión del presidente Luis Arce, el 80% del presupuesto de la estatal se enfoca a la exploración de nuevos pozos hidrocarburíferos, «lo que no se realizó en el gobierno de Evo Morales». Las reservas de gas, no va a ser como otros personajes políticos que lo utilizaron políticamente, que mintieron a la población en su momento para sus fines políticos. Nosotros no vamos a mentir, vamos a dar datos transparentes y le vamos a demostrar que estamos trabajando en exploración, visitando los campos y los pozos», afirmó Dorgathen en conferencia de prensa.

– Defensa de la Ley 348 y llamado a no modificarla

En Cochabamba, un pronunciamiento oficial de la Red Contra la Violencia ha defendido la Ley 348 y ha rechazado los llamados para modificarla, en respuesta a declaraciones del señor Andrónico Rodríguez y propuestas para cambiar el artículo 94 de dicha ley. Este pronunciamiento surge tras un análisis exhaustivo que identificó diez razones fundamentales por las cuales la ley no debe ser alterada. Uno de los aspectos más importantes resaltados en el pronunciamiento es que la Ley 348 no está diseñada para ser una legislación anti-hombres, sino más bien una medida de protección vital para las mujeres.

– Manfred anuncia ‘licitación internacional’ de FEXCO y da un ‘jalón de orejas’ al empresariado

El alcalde Manfred Reyes Villa anunció que la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (FEXCO) será licitada, con miras a que todo el empresariado de la Llajta sea parte de la misma. “(Haremos) una licitación internacional y ahí tienen que ser parte todos los empresarios, porque una condición sine qua non para nosotros en una licitación es que estén los empresarios cochabambinos parte de esa feria que se vaya a iniciar”, señaló Reyes Villa. En ocasión de este anuncio, el edil subrayó que “toda la empresa privada debería estar unida” en torno al evento ferial.

– Régimen Penitenciario niega traslado de Misael Nallar a Santa Cruz

Tras rumores que surgieron la mañana de este 1 de mayo sobre el supuesto traslado de Misael Nallar a la ciudad de Santa Cruz, Régimen Penitenciario, señaló que permanece recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, sostuvo que tras las consultas sobre el presunto traslado de Nallar, se pidió un informe completo y se garantizó con fotografías que no hubo ningún traslado. “Él se encuentra en el penal de Chonchocoro, no hubo ningún tipo de salidas. No hay ninguna orden judicial, no hay ningún tipo de orden ni traslado hasta la ciudad de Santa Cruz”, dijo.

– Petro anuncia que Colombia romperá relaciones con Israel

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este miércoles (01.05.2024), en su discurso ante los trabajadores por el Primero de Mayo, que mañana romperá relaciones con Israel por lo que llamó «genocidio» contra el pueblo palestino. «Aquí delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la república informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (…) por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida», manifestó Petro. Dijo creer «que hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella», en referencia a su decisión de romper relaciones.