Régimen Penitenciario niega traslado de Misael Nallar a Santa Cruz

Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, confirmó que Misael Nallar se encuentra dentro del penal de Chonchocoro, en La Paz.

Fuente: Unitel

Tras rumores que surgieron la mañana de este 1 de mayo sobre el supuesto traslado de Misael Nallar a la ciudad de Santa Cruz, Régimen Penitenciario, señaló que permanece recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, sostuvo que tras las consultas sobre el presunto traslado de Nallar, se pidió un informe completo y se garantizó con fotografías que no hubo ningún traslado.

“Él se encuentra en el penal de Chonchocoro, no hubo ningún tipo de salidas. No hay ninguna orden judicial, no hay ningún tipo de orden ni traslado hasta la ciudad de Santa Cruz”, dijo Limpias a Unitel a través de un contacto telefónico.

Misael Nallar Viveros está acusado de la muerte de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil de la Policía (Gacip), registrado en un hecho violento el pasado 21 de junio de 2022, en el municipio cruceño de Porongo.

Sobre este caso, la acusación formal fue emitida el 5 de junio de 2023, donde la Fiscalía solicitó para Nallar y otros dos investigados, sentencia de 30 años de prisión por el delito de asesinato.

La tarde del 21 de junio de 2022, según los registros del caso, los efectivos Alfonzo Chávez y Eustaquio Alanes, además del voluntario David Candia, fueron abatidos a tiros.