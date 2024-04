A tiempo de denunciar ilegalidad e inconstitucionalidad del DS N° 5143 Creemos repone PL del registro público de Derechos Reales

La Alianza Política Creemos denunció que el Decreto Supremo N° 5143 que tiene por objeto reglamentar “Ley de Inscripción de Derechos Reales” es totalmente inconstitucional, ilegal y es un intento del Órgano Ejecutivo para tomar Derechos Reales poniendo en riesgo la propiedad privada en el país.

Fuente: Prensa Creemos

Añadiendo que desde la Gestión 2021 Creemos ha presentado un proyecto de Ley denominado “Ley del Registro Público de Derechos Reales”, mismo que fue repuesto en legislaturas siguientes, pero que no hubo la voluntad política del Movimiento al Socialismo (MAS) de trabajar sobre esa propuesta a fin de encarar la problemática de la oficina de Derechos Reales.

En una conferencia de prensa realizada en la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, la senadora Centa Rek, a nombre de Creemos, señaló que este DS N°5143 pone en riesgo y atentatorio contra la propiedad de los bienes, situación que tiene que alertar a todos los ciudadanos porque se trata de una normativa inconstitucional a la medida del Órgano Ejecutivo, que deja en total indefensión a la propiedad privada.

“Este intento de toma de Derechos Reales tiene que alertarnos porque se está usando el Consejo de la Magistratura, al Órgano Judicial, para manipularlo, para que haga un encargo, para endosarle un encargo, un trabajo sucio, un trabajo de nombrar un directorio, de nombrar un órgano que regule Derechos Reales a medida del Órgano Ejecutivo, situación que es irregular porque se atentaría contra la posibilidad de que estén en resguardos los bienes de los bolivianos y que se resguarde la seguridad jurídica y el derecho propietario”, explicó Rek en su denuncia.

La legisladora añadió que el gobierno de Luis Arce pretende concretar violaciones a la constitución a través de decretos supremos, motivo por el cual la Brigada Parlamentaria Cruceña convocará a todas las instituciones representativas del departamento para asumir acciones de presión y para que un tema tan sensible como el de Derechos Reales sea reglamento mediante una ley, como corresponde constitucionalmente, que proteja a los ciudadanos y no mediante un decreto con fines extorsivos.

“Vamos a convocar a una reunión de la Brigada cruceña, se tiene que reunir y convocar a todas las instituciones de Santa Cruz para ver cuál es el camino y presionar; en primer lugar para que esta este proyecto de ley sea tratado en la Asamblea Legislativa, además este totalmente fuera de lugar decir que los legisladores no estamos trabajando, estamos cumpliendo nuestro papel, lo estamos demostrando lo que pasa es que no hay voluntad política… tienen que unirse las instituciones y presionar, tenemos los bolivianos que presionar buscar los mecanismos para hacer que nos regule una ley, una ley que proteja nuestros derechos propietarios y no sea por decretazo”, añadió le legisladora.

Reposición de PL “Ley del Registro Público de Derechos Reales”.-

La senadora Rek recordó que la Agrupación Creemos el año 2021 presentó en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley para reglamentar Derechos Reales, la misma que fue respuesta en las gestiones 2022, 2023 y 20024, sin que hasta la fecha reciba el respecto tratamiento legislativo por la falta de voluntad política del gobernante MAS.

“Aclarar a la ciudadanía que presentamos desde el año 2021 un “proyecto de Ley del Registro Público de Derechos Reales”, para que Derechos Reales sea legislados mediante una ley expresa, como lo preveía la Ley del Órgano Judicial N° 025, donde hablaba que se necesitaban leyes especiales para los notarios y para Derechos Reales entonces en esa previsión nosotros el año 2021 ya presentamos un proyecto de ley, se presentó por senadores y por diputados, y además fue repuesto en todas las legislaturas hasta la presente; por lo tanto alertar a la ciudadanía que este decreto supremo dictado por el órgano ejecutivo el 5143 para inscripción en Derechos Reales no es porque haya faltado iniciativas legislativas, sino porque el Ejecutivo pretende anular el Legislativo y pasar por encima de las atribuciones que nos corresponden”, añadió Rek.

En la presente legislatura, la bancada de Senadores de Creemos ya solicitó la reposición del proyecto de Ley para reglamentar Derechos Reales mediante una nota dirigida al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, recordándole que los legisladores nacionales “nos vemos atropellados por una estrategia política que el Órgano Ejecutivo de regular temas de su importancia bajo “decretazo” ante la pasividad de los legisladores del MAS que actúan conforme a lo que manda el Órgano Ejecutivo, estancamiento que permite a Luis Arce Catacora gobernar bajo decretos que vulneran derechos de la población y afectan a su patrimonio”.

La nota de solitud de reposición de dicho PL añade que, además, el Órgano Judicial ha sido tomado por autoridades auto prorrogadas quienes de forma ilegal e inconstitucional anulan la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad del Decreto Supremo de referencia, como de cualquier acción normativa similar que por su naturaleza vulneran el principio de reserva de Ley del Órgano Legislativo.

“Los senadores hemos hecho una carta al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; los diputados harán lo propio. Preferimos que (el PL) entre por Cámara de Senadores por la situación sensible que hay ahora, por cómo los proyectos que entran por Diputados no avanzan por la falta de voluntad del ala alcista del masismo.. que se inicie su tratamiento en Senadores le estamos manifestando al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, nuestra tremenda preocupación de que el Órgano Legislativo quede postergado, que no cumpla sus funciones y que el Ejecutivo tome atribuciones que no corresponden, que debemos retomar los caminos de la democracia y que de él y de toda su bancada depende la posibilidad de que este tema tan sensible para los bolivianos sea objeto de una ley”, concluyó Rek.