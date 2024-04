Abogado de Zapata afirma que fiscal pidió retirar la acusación por falta de pruebas

El abogado Manolo Rojas, defensa legal de Gabriela Zapata, expareja del expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, reveló que en agosto de 2023 la fiscal Sarina Guardia presentó un informe conclusivo donde sugirió retirar la acusación porque no existen pruebas sobre la presunta suplantación del hijo del exmandatario.

Fuente: ANF

“El informe que ha sido firmado por la fiscal Sarina Guardia que, de manera objetiva con el valor necesario y con las pruebas necesarias, ha manifestado sobre la señora Fortun, la señora Zapata y sobre todos los procesados que esta acusación debería ser retirada porque no existen pruebas, no existen elementos para manifestar que ha habido trata y tráfico de personas”, afirmó el jurista.

En 2017, el Ministerio Público presentó una acusación contra Gabriela Zapata y otras 10 personas por el delito de trata de personas. Luego de siete años de la paralización del caso, en enero de este año inició el juicio oral y prevé que concluya en las próximas semanas.

Rojas dijo que ese informe fue entregado al fiscal departamental de La Paz, William Alave, para su evaluación y cuestionó que hasta el momento no haya emitido una resolución confirmando o rechazando la determinación de la fiscal del caso.

“Son ocho meses que el fiscal departamental (William) Alave no se pronuncia al respecto, es importante que se consulte al fiscal departamental cuál es el motivo, por qué no nos da una respuesta negativa o positiva, ya veremos los recursos que nos franquea la ley. No puede generarse, por una autoridad departamental, tanta dilación, tanta demora en una solicitud tan concreta”, manifestó.

A la vez, indicó que Sarina Guardia, fiscal titular del caso, fue apartada del proceso y consideró que es una arbitrariedad solo por el hecho de presentar ese informe, en el que solicita retirar la acusación.

“Eso nos llama la atención, a la fiscal que tiene el valor, a la fiscal que tiene la hidalguía para demostrar y probar en un informe lo que está alegando jurídicamente se la cambia y se la perjudica. Hoy ya no es más fiscal de este caso”, puntualizó.

Por otra parte, Zapata develó supuestas conversaciones con el exmandatario a través de WhatsApp donde le pide que deje de involucrarla en sus “líos”, además de transmitirle una serie de cuestionamientos y acusaciones, mensajes que fueron difundidos por DTV.

Los textos presuntamente corresponden al 8 de octubre de 2023, justamente el día en que iniciaban las notificaciones a las partes para el inicio de juicio oral.

/EUA/ANF