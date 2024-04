Alcaldía de La Paz asegura que movilización de trabajadores municipales es política

En cambio, los movilizados dicen que el ejecutivo edil no respeta los derechos laborales de los funcionarios del GAMLP

eju.tv / Video: GAMLP

Boris Bueno Camacho / La Paz

Trabajadores municipales de La Paz llevan a cabo movilizaciones desde la mañana de este lunes, para denunciar despidos injustificados en diferentes reparticiones y exigir derechos laborales. Las protestas están respaldadas por la dirigencia de la Central Obrera Departamental (COD), que se plegó a las demandas de los funcionarios ediles.

Sin embargo, para la alcaldía de La Paz, la marcha es ‘política’, porque al continuar el municipio paceño en alerta roja, la paralización definida por los trabajadores atenta al trabajo municipal. “Nosotros advertimos que hay una intención política de afectar a la población en plena emergencia, se está instruyendo no trabajar, no atender la emergencia”, manifestó el director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos.

El fin de semana, la Alcaldía de La Paz emitió un comunicado en el que expresa su preocupación debido a que algunos dirigentes sindicales respaldados por la COD perjudican a la población paceña en plena emergencia municipal por la convocatoria al paro en un momento difícil que atraviesa ese municipio. La postura del Ejecutivo municipal es que esta movilización es ilegal y lamentó que esté orquestada políticamente por el ente de los trabajadores.



Autoridades ediles en conferencia de prensa. Foto: AMUN

Es más, Barrientos identificó a un extrabajador como el promotor de estas acciones tomadas, quien fue removido de su cargo por no presentar su libreta de servicio militar y haber falsificado la documentación respaldatoria, hecho grave que -dijo- debe ser aclarado, porque por ese motivo no puede ser paralizada la atención de los servicios municipales en detrimento de la población de la sede de gobierno.

“Consideramos que hay móviles políticos que lo único que quieren es afectar a la población, de todas maneras siempre hemos dialogado en el marco de La Paz en paz, lo vamos a hacer, pero obviamente lo que no podemos hacer es incumplir lo que dice la Constitución (Política del Estado), por ejemplo, si yo he falsificado mi libreta de servicio militar, si yo no estoy cumpliendo lo que dice la Constitución, obviamente esto no puede ser apoyado a título de reivindicaciones de los trabajadores”, refirió.

Por su parte, el Oficial Asesor de la alcaldía paceña, Óscar Navarro, anunció que el GAMLP no reconocerá la conformación de nuevos sindicatos anunciados en diferentes instancias municipales que estén al margen de la norma y procederá al descuento que corresponde por el abandono de funciones en el que incurren los trabajadores que se encuentran movilizados en las calles de La Paz.