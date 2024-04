Analista: Gobierno desprotege a los empleados e incremento salarial beneficia a pocos

Fuente: ANF

El Gobierno no tiene políticas de generación de fuentes laborales ni de fomento para que los trabajadores gocen por ley de sus derechos laborales, afirmó el analista en esta materia, Bruno Rojas. Es por ello, que el incremento salarial para 2024 solo beneficiará a una mínima parte de los trabajadores públicos, mientras que la gran mayoría está en el ámbito informal.

En conferencia de prensa y sin la participación del sector empresarial, el presidente Luis Arce y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento salarial para la gestión 2024 del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al haber básico (de Bs 2.362 a Bs 2.500).

Arce señaló a la prensa que con este aumento se cuidan las finanzas públicas, se preserva la generación de empleos en el país y el crecimiento económico. Este incremento se debe aplicar de manera retroactiva a enero de este año.

“Las resoluciones de decreto salarial no se cumplen en todos los sectores, se cumplen en parte del sector público. El incremento salarial no llega al sector informal, pues hay un buen número de consultores en línea, de consultores por producto, hay trabajadores solo a contratos temporales, ni hablar de los pasantes y otros que están desprotegidos por el Ministerio de Trabajo”, dijo a la ANF Rojas.

Este incremento fue rechazado por el sector empresarial, los microempresarios y emprendedores por cuenta propia, debido a que el país no se encuentra en un a buena situación económica.

“La sociedad de hoy por ti, mañana por mí. Tú me aumentas el salario. Yo tomo la Asamblea para que aprueben tus leyes. La nueva rosca del poder que se dan regalos con plata ajena. Ellos deciden sobre los ingresos del Estado y los recursos de los empresarios”, opinó en su cuenta de X el economista Gonzalo Chávez en relación al acuerdo entre el Gobierno y la COB liderada por Juan Carlos Huarachi para determinar este incremento.

El diputado del Movimiento al Socialismo del ala evista Gualberto Arispe también calificó este encuentro de un diálogo entre amigos, en relación a la reunión entre el gobierno y la COB, donde decidieron el incremento salarial.

Rojas dijo que varios factores de tipo estructural llevaron a que los trabajos informales primen en Bolivia: la falta de mercado (1), la falta de proyectos políticos por parte del Gobierno (2), la falta de tecnología empresarial (3), problemas en la exportación (4) y el mercado internacional competitivo con países que han abaratado costos (5), principalmente.

“Las microempresas en general todavía siguen trabajando de manera manual y con pequeñas maquinas que no responden a una innovación tecnológica. Y tiene que ver también con la poca existencia de planes y proyectos desde el Estado que pueda mejorar esta situación. El Estado es incapaz y no tiene la fuerza suficiente para poder hacer cumplir esos incrementos salariales. El trabajo informal muy poco tiene que ver con los incrementos laborales. Las microempresas no cumplen con el incremento laboral, no cumplen ni siquiera con pagar el mínimo nacional”, describió la situación.

El también investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) consideró que actualmente se puede encontrar gente que ya no cuenta con vacaciones pagadas, seguros de salud, bonos de antigüedad y hasta se elude el derecho a la formación de sindicatos.

Empezando desde el Estado central, que contrata a consultores, hoy se ve una reducción cada vez más fuerte de los trabajadores con contrato indefinido. “Muchos trabajadores ganan el básico, no tienen bono de antigüedad, no tienen bono de transporte, el empresario decidió no pagarlo, ya no existe el bono de producción, no hay prima anual ni otros bonos conquistados por los trabajadores, ni el salario dominical”, añadió.

Desde el 1 de mayo el salario mínimo nacional será de Bs 2.500; pese a ello, para Rojas ese monto “está lejos” de responder a la canasta básica familiar. El Cedla estimó un salario mínimo para 2023 de Bs 6.788

Según Rojas, el Ministerio de Trabajo tampoco realiza inspecciones laborales, “tal vez” una cada 10 años o ante una denuncia”.