Andrea Barrientos: “Estamos abiertos a debatir las denuncias falsas, pero no podemos retroceder en los derechos de las mujeres”

La senadora de Comunidad Ciudadana explica las modificaciones que se plantean a la ley 348. Afirma que de aprobarse el proyecto, la voz de la mujer perdería validez en el proceso y la justicia sería aún más lenta

María Silvia Trigo

Fuente: https://elpais.bo

Un proyecto legislativo pretende modificar la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La propuesta de modificación hubiera pasado casi desapercibida si el presidente de Senado, Andrónico Rodríguez, no hubiera causado revuelo con una polémica declaración en la Asamblea Legislativa: dijo que la ley que protege a las mujeres de la violencia es “anti hombres”.

En respuesta, la senadora Andrea Barrientos, se levantó, dio una clase magistral sobre el espíritu de la ley y le exigió una retractación. “No le acepto, bajo ninguna circunstancia, que diga que la ley 348 ve a los hombres como enemigos (…) esta ley es el resultado de una lucha de casi 50 años de las mujeres para que no nos maten, para que no nos violen, para que no nos abusen”.

El tema abrió muchos frentes de debate. No solo se cuestiona el alcance de la ley y las modificaciones planteadas, sino también las fallas estructurales de la justicia, las denuncias falsas y esta percepción de que atenta contra los derechos de los agresores.

En una entrevista con la Red de Periodismo Feminista, la senadora Andrea Barrientos analizó la ley y comentó las modificaciones que se plantean.

¿Cuáles son los artículos que se pretenden modificar y cómo evalúa estos cambios?

Lo que se está tratando de modificar es el artículo 94 de la ley. Básicamente hace que la palabra de la víctima deje de tener validez en un proceso y deja de exigir la revictimización por parte del Ministerio Público. Exige que la víctima haga su declaración en Cámara Gesell y con peritos, lo cual es imposible por la mínima cantidad de Cámaras Gesell que hay en el país. Ya hay una enorme retardación de justicia, lo que plantean es aberrante. Esto retardaría mucho más los procesos.

Nosotros estamos abiertos a la modificación de la ley, pero no puede implicar un retroceso de los derechos. Anular la voz de la víctima como elemento principal es aberrante, para nosotros esto tiene fines políticos.

¿En qué consiste que “la declaración de la víctima deje de tener validez”?

Actualmente ante una denuncia, la Policía tiene la obligación de iniciar el proceso. Por supuesto que en casos de violencia física, las denuncias tienen luego un peritaje, la víctima tiene que ir al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), etc. todos esos pasos de investigación se siguen. No es que solo por la denuncia el hombre va ir preso. Sin embargo, con la propuesta de modificación a la ley, ya no se va poder iniciar la investigación con solo la denuncia. La modificación plantea que la declaración inicial sea dada en cámara Gesell y con peritaje. En el país solo hay siete cámaras Gesell, es gravísimo.

Usted mencionaba que la modificación a la ley tiene fines políticos. ¿A qué se refiere con esto?

Nosotros hemos aprobado la ley que plantea la imprescriptibilidad de violación a niños, niñas y adolescentes. Eso quiere decir que si denuncian luego de varios años, pueden iniciar la investigación. Estamos convencidos de lo que quieren hacer es proteger a Evo Morales y varios diputados y senadores que están acusados de violencia contra la mujer.

Evidentemente hay algo que falla con la ley 348 o su aplicación, porque a pese a estar en vigencia hace más de diez años, los casos de violencia y feminicidio no han disminuido. ¿A qué lo atribuye?

El Estado a pesar de tener varios mandatos de la ley 348 no ha cumplido con ellos. El Ministerio Público no ha creado oficialías especializadas, no se han creado juzgados especializados, no hay presupuesto en los niveles municipales, no hay personal capacitado y los policías que se capacitan rotan cada dos años, etc. Todo esto causa retardación de justicia.

Existe una tendencia a pensar que esta ley atenta contra los hombres, lo hemos visto recientemente con la declaración del presidente del Senado. ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de interpretaciones y que nadie sienta que los derechos de las mujeres son una amenaza?

Creo que es un tema de información. Es cierto que hay denuncias falsas, no podemos tapar el sol con un dedo y tampoco somos negacionistas. Hay que trabajar en una normativa que castigue de manera ejemplar las denuncias falsas, eso se puede hacer y estamos abiertos al debate pero lo que no puedes hacer es retroceder en los derechos de las mujeres.