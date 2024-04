Andrónico destaca la Ley 348, pero ve que destruye familias y es usada para extorsionar; sugiere cambios

Luego de sostener que fueron malinterpretadas sus declaraciones sobre la Ley 348, en sentido de que es “antihombres”, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que esa norma destruye familias y es utilizada por jueces para extorsionar.

Andrónico Rodríguez, presidente del Senado. Foto: Captura video

Fuente: Brújula Digital

Por ello sugirió cambios “radicales” para lograr una eficiencia en la lucha contra la violencia contra las mujeres.

Rodríguez ofreció este jueves una conferencia de prensa para explicar su posición respecto a la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, de la que el miércoles indicó que “tiene ojos para ver a los hombres como enemigos, es prácticamente una ley antihombres”. Sus declaraciones las dijo durante la sesión del Senado luego de que se dio lectura al orden del día, que puso en consideración el tratamiento de un proyecto de ley para modificar esa norma.

Esa declaración desató una serie de críticas y cuestionamientos a Rodríguez de parte de autoridades del Gobierno, legisladoras y defensoras de derechos de las mujeres.

El Presidente del Senado destacó el “avance” de la Ley 348 en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, no obstante, observó el hecho de que, desde su vigencia no se frenó ese tipo de violencia, ya que aumentaron los números de feminicidios y agresiones.

Rodríguez, además, cuestionó que en la sociedad haya machistas y feministas, cuando existe igualdad de género.

“Estos esquemas de construcción de más macho, más hembra, más machista, más feminista nos están dividiendo al país. Necesitamos construir este país con principios básicos de la familia porque la familia es el núcleo de esta sociedad y esta ley, seremos sinceros, está destruyendo familias”, sostuvo.

El senador advirtió que la norma «está destruyendo familias (…) A través de esta ley, operadores de justicia están convirtiendo en una especie de instrumento de extorsión y chantaje. No más hombres inocentes en las cárceles, no más feminicidas, asesinos, violadores en la calle, porque el que tiene plata sale con toda facilidad”.

En ese sentido, señaló que el avance de la Ley 348 debe tener cambios. Por ese motivo anunció una reunión, aunque no especificó la fecha de realización.

“La Ley 348, repito, es un gran avance, hay que mejorar para avanzar y vamos a trabajar en las próximas semanas convocando a todas las instancias, es momento y tiempo definitivamente de cambios radicales y no más parches en este tema en esta situación”, añadió.

La posición de Rodríguez se da a conocer luego de que el lunes de la semana pasada, decenas de hombres protagonizaron una marcha de protesta en la ciudad de La Paz, para denunciar abusos judiciales precisamente por la aplicación de la Ley 348, mediante la cual “inocentes” estarían en las cárceles.

Edward Quispe, secretario general de la Federación de Víctimas de Denuncias Falsas Bolivia, lamentó que “las mujeres” utilicen la Ley 348 como una “instrumento de opresión” en contra de hombres para obtener beneficios patrimoniales, de pago de pensiones y de tenencia de niños, entre otros.

