Google se valoriza por 2 mil millones de dólares gracias a la inteligencia artificial

Fuente: infobae.com

La compañía detrás de Google, Alphabet, superó los 2 billones de dólares en valor de mercado, debido a un crecimiento en el precio de sus acciones, influenciado en cierta medida por sus avances en inteligencia artificial generativa.

Alphabet se ha convertido en la cuarta empresa con mayor valor en la bolsa de valores y mercados financieros a nivel mundial, ubicándose detrás de Nvidia, Apple y Microsoft, este último sobrepasando un valor de mercado de 3 mil millones de dólares.

Este logro destaca ya que Alphabet ingresa al distinguido grupo de empresas valoradas en más de 2 mil millones de dólares, un círculo previamente integrado únicamente por las compañías ya mencionadas.

“Estamos muy avanzados en nuestra era Gémini y hay un gran impulso en toda la empresa. Nuestro liderazgo en investigación e infraestructura de IA y nuestra huella global de productos nos posicionan bien para la próxima ola de innovación en IA”, dijo el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai.

Google entra al club de los 2 mil millones dólares

Las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, han experimentado un incremento mayor al 23% durante el año en curso y un ascenso superior al 59% en el último año. Antes de este suceso, solamente Apple, Microsoft y Nvidia habían alcanzado una valoración de mercado de 2 mil millones de dólares.

El reciente logro de Alphabet sigue a la publicación de sus resultados financieros trimestrales, los cuales excedieron las previsiones de los expertos en finanzas. Específicamente, la empresa reportó un crecimiento en sus beneficios cercano al 60% para el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo lapso del año 2023.

Un impulso adicional para el valor de sus acciones fue el anuncio de Alphabet sobre su primera distribución de dividendos en efectivo, determinada en 20 centavos por cada acción, que se efectuará a los accionistas este verano. Los dividendo en efectivo son pagos que una empresa hace a sus accionistas, repartiendo una parte de sus ganancias en efectivo.

Sundar Pichai, CEO of Google and Alphabet Inc., indica que el avance con IA ha permitido el crecimiento de las compañías. REUTERS/Carlos Barria