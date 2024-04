Ante “abandono” del aeropuerto internacional de San Ignacio, senador de Creemos pide explicaciones a la Contraloría

La solicitud de Montero se da en un contexto en el que se advierte que, a seis años de su inauguración, el aeropuerto internacional del municipio cruceño de San Ignacio de Velasco no opera con vuelos comerciales y refleja descuidos en su infraestructura.

En este sentido, la contralora debe informar si se dieron la auditorías a seis aeropuertos, donde también resalta el aeropuerto internacional de Chimoré, el Tito Yupanqui (de Copacabana) y Aeropuerto Interdepartamental “El Bañado”, de Monteagudo.

“Informe su autoridad, si se van a programar o no la realización de auditorías a la construcción de los aeropuertos arriba indicados, en caso de ser afirmativa su respuesta indique para cuándo. En caso de no hacerlos indique las razones para su no realización”, reza la solicitud.

Asimismo, se insta a la contralora, en caso de no haber auditorías, indicar qué acciones tomará su despacho para subsanar la “ineficiencia de la inversión realizada” y que se establezca algún tipo de responsabilidad en contra de servidores públicos.