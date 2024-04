Ante orden de aprehensión, Carlos Romero rompe el silencio y dice que se va a defender

El exministro de Gobierno tiene orden de aprehensión emitida el 15 de abril por un proceso vínculo al caso Ostreicher, relacionado con legitimación de ganancias ilícitas

Fuente: Unitel

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, reapareció la noche de este martes, después de que salió a la luz un mandamiento de aprehensión que hay en su contra, vinculado al caso Ostreicher, remarcando que está listo para defenderse, ya que es un proceso que estuvo impulsado por él mismo.

“Se me quiere obligar a presentarme como testigo de descargo de quienes yo he denunciado ¿No es cierto? Eso no tiene ninguna lógica”, señaló la exautoridad en conferencia de prensa, acotando que se va a “defender en el plano jurídico, mediático, político, internacional” y donde corresponda.

De acuerdo con el documento que llegó hasta la mesa de Redacción de UNITEL, Romero debe ser presentado este 18 de abril a horas 8:45 en el Palacio de Justicia de la capital cruceña al ser un testigo de descargo dentro del proceso que se sigue contra Claudia Liliana Rodríguez Espitia, relacionado con el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“Este supuesto mandamiento de aprehensión se presenta en un contexto en el que permanentemente hemos escuchado amenazas de ministros en actual gestión de Gobierno, sabemos que hemos afectado muchos intereses con las denuncias que hemos hecho de corrupción pública, de protección al narcotráfico”, sostuvo Romero.

Ante esta situación, el exministro expresó que las suspicacias también se generan debido a las críticas realizadas contra la autoprórroga de magistrados del Órgano Judicial, por lo que ve injustas las acciones que se llevan en su contra.

“Nosotros nos vamos a defender porque somos gente de pelea, somos guerreros, no nos van a doblegar, no lo han hecho antes ni aun afectando en lo personal nuestras condiciones de salud, nuestras condiciones, nuestros derechos mínimos, he pasado por situaciones realmente terribles de las que no me he quejado públicamente porque uno sabe que esto es así”, apuntó.

Por su parte, Jorge Pérez, quien funge como abogado de Romero, se envió personal de su despacho al Palacio de Justicia para obtener información, al tribunal de donde habría nacido esta orden de aprehensión de audiencia de juicio oral, pero llama la atención que en la audiencia donde se libró la orden no estaba presente el Ministerio Público, que había pedido la suspensión de estas acciones.