Mercado dice que Pacto de Unidad arcista entregará hoy al TSE enmiendas para el congreso del MAS

El jefe de bancada del MAS arcista en Diputados, Jerges Mercado, anunció que el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce entregará este martes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las enmiendas a las observaciones recibidas para que el Órgano Electoral supervise el congreso masista convocado para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. El diputado arcista Jerges Mercado, jefe de bancada del MAS. Foto: CD

Fuente: Brújula Digital

Ayer se conoció que el TSE observó nuevamente la convocatoria emitida por la facción arcista para el congreso de mayo, debido a que no cuenta con el respaldo de la dirección nacional del MAS, no fue entregado por los delegados inscritos ante ese órgano y porque no respetó el plazo de anticipación que ordena sus estatutos, entre otros cuestionamientos.

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe indicó que el nuevo plazo para que el MAS arcista presente las enmiendas vence este martes, para que la Secretaría de Cámara del TSE analice el documento en un plazo de cinco días, como manda la normativa.

“La cabeza que son nuestras organizaciones matrices y la dirección nacional tiene el desafío de que en las próximas horas subsane las observaciones del Órgano Electoral”, afirmó Mercado al referirse la presentación de las enmiendas. Luego, el legislador aseguró que este trámite será cumplido.

El diputado justificó la posición del ala arcista con el argumento de que el Órgano Electoral debe estar del lado de la democracia interna de las organizaciones políticas y la necesidad que tiene el MAS de renovar a su directiva nacional que fue prorrogada desde 2018.

Al referirse al punto específico de la observación a la falta de dirigentes de la dirección nacional del MAS en la convocatoria, Mercado precisó que en los estatutos no dice que sea el presidente de esa instancia el que deba presentar la solicitud de congreso. La presidencia del partido está en manos de Evo Morales.

Ayer, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que entendía que en la convocatoria del Pacto de Unidad arcista figuraban dirigentes que son parte de la dirección nacional del MAS, por lo que consideró que las observaciones del TSE fueron subsanadas.

El vocal Tahuichi indicó que espera que la respuesta del TSE a la solicitud de supervisión del congreso del MAS arcista esté entre el jueves y viernes, si no es la próxima semana, ya que mañana miércoles es feriado por el 1 de mayo.

El presidente Luis Arce invitó en los últimos días a diferentes sectores sociales del MAS a estar presentes en el congreso del MAS, con el fin de “recuperar el instrumento político”.

Por otro lado, el ala evista del MAS cuestiona este congreso arcista, con el argumento de que en su convocatoria no figura la dirección nacional del MAS. Por ello ratificó la citación a su cónclave para el 10 de julio en Villa Tunari, trópico cochabambino, aunque no tiene el respaldo del Pacto de Unidad afín al presidente Arce.

