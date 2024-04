Apuntan a intermediarios por el aumento del precio del huevo en Tarija

ECOS DE TARIJA

Fuente: https://elpais.bo

Frente al reciente repunte del precio del huevo, desde la oficina del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor apuntaron a los intermediarios de estar especulando con este producto, ya que desde el sector avícola han reportado que existe un normal abastecimiento.

Silvia Palacios, representante de la oficina de Defensa del Consumidor en Tarija, expresó su preocupación por el accionar de los intermediarios, quienes estarían especulando con el precio del huevo.

“Nosotros hemos tenido una reunión el 11 de abril con dos asociaciones, la Asociación Departamental de Productores Avícolas Tarija y la Asociación de Productores de Uriondo, quienes nos han dado un parámetro (del precio) con el que están entregando las cajas. Ahora nosotros, sacando un margen de utilidad del 20%, el huevo grande se tendría que dar en 30 bolivianos al consumidor final, lo que se está dando en 35 y 37 bolivianos, el huevo mediano tendría que darse en 28 y el huevo chico en 26 y el pequeño en 25”, afirmó.

Palacios anunció que se van a efectuar operativos de control e incluso advirtió con sancionar a los intermediarios que estén vendiendo el huevo con un precio elevado.

“Lo que nos indican los productores, es que no hay escasez, no tendría que subir, ellos están abasteciendo. Lo que antes un intermediario agarraba dos veces a la semana el huevo, ahora está agarrando entre tres a cuatro veces a la semana, tendríamos que preguntarnos por qué ahora agarra más, no creo que el consumidor ahora coma más huevo, ¿dónde está yendo este huevo?”, manifestó.