El INE contabilizó 327 casos de inconvenientes de los censistas, de los cuales 130 casos fueron por falta de apertura de hogares. De la totalidad, el 90% de los incidentes fue en Santa Cruz.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, aseguró que el “trabajo eficiente” de los censistas voluntarios se impuso a la “mala fe” de los políticos y periodistas en el día del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo.

En entrevista con La Razón Radio, felicitó a todos los brigadistas que participaron en el Censo y trataron de entregar los mejores resultados en las boletas. Lamentó que hubo “gente malintencionada” que publicó videos de censistas borrando las boletas con el objetivo de criminalizar la acción.

“Hacían ver que borrar era una mala acción. El accionar político es muy distinto al accionar técnico”, afirmó.

Días previos al día del Censo, los periodistas Carlos Valverde y Amalia Pando alertaron a la población con un presunto riesgo de dar los nombres a los censistas voluntarios. Ambos profesionales aseguraron que ningún país se piden los datos completos de la población.

Por ello, Arandia indicó que el principal problema que se enfrentó en la jornada censal fue la mala fe de los políticos, comunicadores y periodistas que buscaban dañar el proceso censal, incitando a la población a resistirse a ser censados y responder algunas preguntas.

Informó que el INE contabilizó 327 casos de inconvenientes de los censistas, de los cuales 130 casos fueron por falta de apertura de hogares a los brigadistas. De la totalidad, el 90% de los incidentes fue en Santa Cruz.

Contó que, por lo menos, 104 condominios no abrieron sus puertas en algunos barrios de Santa Cruz y que, por la tarde, los vecinos llamaron al INE para ser censados por los voluntarios. Indicó que efectivos militares acudieron nuevamente a los domicilios para censar a la población. “Fuimos y logramos recoger sus datos con efectivos”.

“A veces la boca es muy suelta y esto dificulta el trabajo técnico”, reclamó.

El Censo se vio afectado por la politización del proceso a través del descrédito de parte de autoridades, actores políticos y legisladores, principalmente opositores, detractores del Gobierno y del Censo.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar acudió a las oficinas del INE el pasado jueves con el objetivo de “transparentar” el proceso de los resultados del Censo. En el encuentro estuvo Arandia, el equipo técnico y la legisladora.

El titular del INE denunció que la parlamentaria ingresó a sus oficinas con abuso de su autoridad y sin respetar a las fuerzas del orden, como la Policía. Aseguró que la legisladora no hizo ni una sola pregunta técnica

“No hizo ninguna pregunta técnica, solo fueron cuestionamientos políticos y malos tratos”, lamentó.

Según Arandia, la diputada no tiene ningún accionar técnico, sino político. Aseguró que “con mucho gusto” atenderá a las preguntas en una mesa técnica. “De manera clara y contundente, como INE, no vamos a deponer a ningún cuestionamiento político. Políticos, no somos”, aclaró.

Proceso técnico

Arandia informó que las cajas censales ya están llegando a las oficinas del INE en La Paz. “Un desfile de camiones llegan con las boletas censales. Es la última de las tres fases del Censo”.

Indicó que, recibidas las cajas, se procederá a la “limpieza”, es decir, hacer que la boletas estén ordenadas y debidamente dobladas, sin material extra. Posteriormente, comenzará el “guillotinado, escaneo, procesamiento y obtención de todos los datos”.

“Todo ello se realizará en el lapso de un año”, reiteró.

El 30 de agosto se entregarán los resultados a nivel departamental y municipal. Y, en diciembre, se entregarán los resultados a nivel de circunscripciones electorales. “Vamos a emplear estándares muy altos para obtener los mejores datos”.

Anunció que se utilizarán escáneres de ultra velocidad para digitalizar los datos y se empleará un software de última generación para el reconociendo de caracteres y la optimización de imágenes.

Aseguró que los resultados finales del Censo de Población y Vivienda estarán disponibles el primer trimestre de 2005.