Arcistas acusan a Evo de estar acostumbrado a no respetar la CPE, el 21F y ahora el caso Terrorismo

El expresidente Morales afirmó que no se presentará a declarar si es convocado por el caso Hotel Las Américas, conocido como el caso Terrorismo.

Fuente: ANF

Los diputados de la facción “arcistas” del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Enríquez Cuéllar y Juan José Jáuregui acusaron este martes al expresidente Evo Morales de estar “acostumbrado” a no respetar, primero la Constitución Política del Estado, después el referéndum del 21 de febrero (21F) y ahora el caso Terrorismo.

“Él (Morales) está acostumbrado a violar las leyes constitucionales, a violar el Código de Procedimiento Penal. No se olviden del 2016 cuando el pueblo boliviano le dijo no a una reelección indefinida, él no hizo caso a la voluntad del pueblo; no respetó la decisión y voluntad del pueblo”, declaró Cuéllar a la ANF.

El expresidente Morales, seguro de una cuarta reelección presidencial, se sometió a un referéndum en 2016, pero los bolivianos le negaron esa posibilidad y de manera forzosa se presentó a las elecciones generales del 2019 amparado en una sentencia constitucional, cuyo resultado fue una crisis social que concluyó con a la renuncia y salida del país de Morales.

Ese hecho fue defendido por la facción “arcista” hasta hace poco; sin embargo, debido a las pugnas internas del MAS ahora parte del oficialismo denuncia que Morales violó la Constitución Política del Estado al no obedecer aL pueblo, debido a la Carta Magna solo avala dos reelecciones presidenciales.

En medio de las peleas del oficialismo, también surgió el caso Zapata en el que se investiga la existencia o no del hijo de Evo Morales o si se trata de un caso de trata y tráfico de un menor de edad. Morales no se presentó a declarar a pesar que ya existía hora y fecha para la declaración. Sorpresivamente fueron retirados como testigos, aunque el abogado de la señora Pilar Guzmán denunció presiones oscuras.

Ahora saltó el caso del Hotel Las Américas después de que los sobrevivientes del asalto al Hotel Las Americas, Elöd Tóásó y Mario Tadic, informaron el fin de semana que se realiza la investigación en Santa Cruz.

El Ministerio Público informó ayer lunes que se determinó la conformación de una comisión de fiscales especializados para el caso Hotel Las Américas, en el que se indaga presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas.

El caso tiene relación por el asalto policial realizado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, donde fueron abatidos el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Magyarosi, acusados de terrorismo y separatismo.

El expresidente Morales adelantó que no se presentará a declarar en caso que sea llamado por la Fiscalía de Santa Cruz donde se ventila el caso y acusó a su exvicepresidente, Álvaro García Linera, de ser el responsable porque él estaba de viaje en Venezuela.

El diputado Jáuregui y Cuellar coincidieron que Morales ya no tiene inmunidad presidencial y por lo tanto como cualquier otro ciudadano tiene que acudir a la justicia en caso que sea citado declarar.

“No se extrañen y no va ser persecución política si es que se librase una orden de aprehensión por su desacato ante una situación del Ministerio Público. En realidad, creo que hay que comprender que todos los bolivianos tenemos igualdad ante la ley fundamentalmente”, advirtió Jáuregui.

Desde la facción “evista”, denunciaron que el Gobierno de Luis Arce revivió el caso Terrorismo con fines político-electorales y como una cortina de humo para esconder la crisis económica en la que está sumergida el país.

Advirtieron que defenderán incluso en las calles en caso que se inhabilite a Evo como candidato y se pretenda proscribir la sigla del MAS-IPSP.

