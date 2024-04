Aumento salarial preocupa en Gobernación de Chuquisaca y Alcaldía de Sucre

INSTITUCIONES. La Villa Bolivariana donde funciona la Alcaldía (i) y la fachada de la Gobernación. ARCHIVO

Fuente: https://correodelsur.com

Hay preocupación en la Gobernación de Chuquisaca y la Alcaldía de Sucre por el incremento salarial debido a que ambas instituciones enfrentan problemas económicos y encaran una etapa de austeridad; sin embargo, afirman que cumplirán la ley.

El martes, el Gobierno y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron para este año un incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al básico.

Mientras el presidente Luis Arce indicó que con este aumento la economía del país no solo se mantendrá estable, sino seguirá creciendo, la empresa privada advirtió consecuencias muy graves.

GOBERNACIÓN Y ALCALDÍA

Tras el anuncio del alza salarial para este 2024, uno de los voceros de la Gobernación de Chuquisaca, Maguiver Rosales, pidió este miércoles al Gobierno reconsiderar los porcentajes debido a que la medida no beneficia a toda la población y, si bien favorecerá a algunos, perjudicará a otros, con el aumento de los costos de los productos de la canasta familiar, afirmó el también Director de Coordinación con Movimientos Sociales.

“Por ejemplo en la Gobernación no contamos con suficiente techo presupuestario (…). Si quieren incrementar nos perjudicaría mucho, por lo que pedimos que se mantenga la escala salarial actual, porque no estamos en condiciones para podernos incrementar. Hay mucha gente que no va a recibir ningún incremento y en los mercados, los materiales y alimentos suben y eso perjudica a los que no tienen un salario fijo”, advirtió.

Recordó que desde que asumió Damián Condori, en mayo del 2021, la administración departamental disminuyó salarios a todos los funcionarios, directores, secretarios y al mismo Gobernador. Las secretarías se redujeron de 12 a 8 y el monto de los viáticos, de 240 bolivianos a 150 por persona.

Por su parte, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, indicó que el incremento salarial no estaba considerado dentro del presupuesto para este año, por lo que anunció que las secretarías Administrativa y Financiera y de Planificación harán estudios “para ver de dónde podemos sacar estos recursos de gastos corrientes”.

Anticipó que no se afectará a ningún proyecto y que tampoco se acudirá a préstamos bancarios para cubrir el monto que demande el alza de salarios.

“Sobre la austeridad que ya se tenía en el gasto corriente, ahora tenemos que ser mucho más austeros. No sé a dónde vamos a llegar a ser más austeros, pero tenemos que conseguir los recursos para cumplir la normativa y la ley”, sostuvo Leaño.

FUNCIONARIOS

Según el vocero Maguiver Rosales, la Gobernación de Chuquisaca cuenta con cerca de un millar de funcionarios.

La Alcaldía de Sucre tiene más de 2.000.