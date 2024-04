Autopsia y pesquisas a la carta, lo que procede tras la muerte del exgerente de YLB , dice experto

Fuente: Unitel

Tras el deceso del Juan Carlos Montenegro Bravo, exgerente de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), a quien se le atribuye una carta que se conoció el mismo día de su deceso, queda realizar las investigaciones a la carta y al cuerpo sin vida de la exautoridad, según el experto Cristian Sánchez.

“Lo que debe hacer la Fiscalía es pesquisar la autoría de la carta. Si esa carta corresponde a la firma del señor y esa fue labrada en papel en blanco o no. Establecer que el manuscrito ‘soy inocente’ corresponde a esta persona”, explicó el experto durante su entrevista en LA REVISTA.

Respecto a la carta, indicó que del archivo digital se debe conocer la fecha de creación y en qué computadora se realizó. Además se debe hacer una investigación al contenido de la carta, indicó.

El experto manifestó que el estudio forense determinará las causas de la muerte, las circunstancias, si hubo la intervención de agente vulnerable y las condiciones físicas.

“Finalmente, sobre esa base, hacer una inferencia sobre las condiciones previas a la muerte del señor. Lo que se sabe inicialmente es que ha tenido un infarto, una muerte natural, entre comillas, pero para esta clase de circunstancias ocurren circunstancias subyacentes desencadenantes”, indicó.

“Yo estoy seguro de que esta circunstancia, por antecedentes que conocemos, tiene que ver con una muerte natural, pero desencadenada por una persecución indebida de la Fiscalía”, opinó el experto.

Este miércoles, fue encontrado sin vida, Montenegro, quien ocupó el cargo de gerente de YLB entre julio de 2017 y noviembre de 2019, era investigado en las presuntas irregularidades en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni.

El País

Audalia Zurita, abogada del ex exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, dio a conocer en el programa Que No Me Pierda que, según la autopsia, la causa de la muerte de su defendido fue un infarto al miocardio y aún se aguardará 3 días para conocer el resultado del examen de toxicológico para saber si el infarto fue provocado o no.

Audalia Zurita, indicó que Montenegro se reunió con ella un día antes para analizar la estrategia de su defensa. “El estaba seguro que iba a ser detenido y no confiaba en la justicia”, indicó la jurista al señalar que en ningún momento Juan Carlos Montenegro mostró señales de intentar atentar contra su vida.

“Él se fue a su casa para buscar documentos para su respaldo. Fue una sorpresa para mi y su familia el recibir la carta”, afirmó Zurita quien explicó que la carta póstuma de Montenegro se la envió a su celular a las 09:07 de la mañana.

La letrada, afirmó que su defendido fue encontrado en su oficina sin vida e incluso tuvo tiempo para dejar algunas ordenes para su secretaria y dos cartas más para sus hijos.

“De lo que estamos seguro es que el no quería pasar por toda la humillación de un proceso político”, manifestó e indicó que la familia de Montenegro optó por guardar luto y no dar ningún tipo de declaraciones.