Bolivia protesta ante la OEA por el ataque armado a la embajada de México en Quito

En la OEA, Bolivia condena ‘en los términos más enérgicos y enfáticos’ la agresión a sede de México; Paro del sector salud: Gobierno dice estar dispuesto al diálogo, pero no convoca a sectores movilizados; y en el Gobierno evalúan activar demanda contra dos magistrados del TCP por consolidar 33 mil hectáreas de tierra a la familia Marinkovic. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– En la OEA, Bolivia condena ‘en los términos más enérgicos y enfáticos’ la agresión a sede de México

En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Bolivia condenó este martes, en los “términos más enérgicos y enfáticos”, la agresión a la embajada de México en Ecuador y a la violación del artículo 20 de la Convención de Viena. “El presidente constitucional del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y el Ministerio de Relaciones Exteriores han manifestado oficialmente su condena en los términos más enérgicos y enfáticos por el allanamiento armado perpetrado por la Policía de Ecuador a la embajada de México en la ciudad de Quito, vulnerando la inviolabilidad de la sede diplomática”, dijo el embajador Héctor Arce.

– Elecciones judiciales: Tahuichi dice que no renunciará al TSE hasta formar parte de la lista oficial de postulantes

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, dijo este martes que no renunciará a su cargo hasta formar parte de la lista oficial de los postulantes habilitados a las elecciones judiciales. “Si mi nombre pasa a la fase de la lista de preseleccionados, en ese mismo momento haré mi renuncia porque no puedo ser juez y parte. Todavía esto no está acabado y hay que ver si se completa o no. No sabemos que vaya a pasar, viene una fase donde se dará un examen”, dijo el vocal. En una primera fase, el vocal Tahuichi incumplió tres requisitos que expresa la norma, sin embargo, presentó un recurso de revisión para mantenerse en carrera.

– TSE: Chuquimia aún no se da por destituida; mientras tanto Ávila ya se presentó en Sala Plena

Se abre una controversia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la vocalía designada por el presidente Luis Arce. Dina Chuquimia aseveró este martes que seguirá fungiendo como vocal, en tanto no se le aclare legalmente su supuesta destitución, pero mientras tanto Gustavo Ávila ya se presentó en Sala Plena con el decreto de su nombramiento. Este tema surge después de que la semana pasada, el presidente Luis Arce nombró a Gustavo Ávila como vocal, sin que Dina Chuquimia haya renunciado y sin que haya cumplido los seis años de mandato.

– CSUTCB ratifica el congreso del MAS arcista y denuncia que el del evismo está fuera de plazo

El secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Efraín Mollo, reivindicó el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el Pacto de Unidad y desahució el anunciado por Evo Morales, del que considera que está fuera del plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “El plazo para la presentación, la renovación de las directivas partidarias fenece el 5 de mayo; nosotros concluimos el 5 de mayo el congreso, en el que se va a elegir la nueva dirección del MAS (…). Esta convocatoria anunciada por Morales rebasa el plazo de TSE que fijó la renovación de las directivas partidarias”, dijo.

– Paro del sector salud: Gobierno dice estar dispuesto al diálogo, pero no convoca a sectores movilizados

Este martes se cumplió el primer día del paro nacional de 72 horas que acata el sector salud en rechazo a la “ley de jubilación forzosa”, proyecto que también es rechazado por el magisterio y por los docentes universitarios. Desde el Gobierno señalaron que están dispuestos a dialogar; sin embargo, no se convoca al diálogo a los sectores que rechazan la norma. Para el sector de salud, la medida de presión ha sido un éxito. Al menos en La Paz se observó que las áreas de emergencias de los centros de salud estaban abarrotadas de gente en busca de atención para sus dolencias.

– En el primer día del paro colapsa la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas de La Paz

En el primer día del paro médico en rechazo a la “jubilación forzosa”, la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas de La Paz colapsó este martes, pues decenas de personas se encontraban en sala de espera en busca de atención médica con distintas dolencias. La tarde de este martes, Brújula Digital visitó la sala de Emergencias y evidenció que la misma contaba con un letrero que decía “unidad colapsada” mientras varias personas se encontraban en espera demandando atención sanitaria. En la puerta de emergencias se observó que había colchones, frazadas y cartones donde se iba acomodando pacientes.

– Cadex: caída en la producción de soya afectará a las exportaciones y a la disponibilidad de divisas

El gerente general de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Martín Salces, señaló que la caída en la producción de soya que fue reportada este martes desde el sector productivo es un llamado de atención para las autoridades que arroja la necesidad de apuntalar un proceso que se enfoque en garantizar este grano para enviarlo al exterior. Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) reportaron que la sequía trajo consigo una afectación al 25% de la producción de soya durante la campaña de verano, tema que significa una pérdida que ronda los $us 300 millones y una caída de 800.000 toneladas en cuanto a rendimientos.

– Pese a la alerta en el Norte Integrado, YPFB alega que el abastecimiento de combustible es normal

En medio de la protesta de productores del Norte Integrado cruceño que denuncian fallas en el abastecimiento de diésel, el gerente general de YPFB Logística, Félix Cruz, alegó que los despachos de combustible se dan con plena normalidad. “El abastecimiento está garantizado. Hemos despachado los volúmenes que corresponden, seguimos haciéndolo, estamos trabajando domingos, como en meses pasados hemos informado. El trabajo es 24-7 en estas instalaciones, no para”, manifestó el ejecutivo desde la refinería de Palmasola, en la capital cruceña.

– En el Gobierno evalúan activar demanda contra dos magistrados del TCP por consolidar 33 mil hectáreas de tierra a la familia Marinkovic

En el Gobierno evalúan iniciar un proceso penal por prevaricato en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) René Espada y Gonzalo Hurtado que beneficiaron a la familia del exministro Branko Marinkovic con la posesión de más de 33.000 hectárea de tierra que estaban en disputa desde los 90. El viceministro de Tierras, Ramiro Guerreo, el ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, coincidieron en una conferencia de prensa en rechazar el fallo del control constitucional y denunciar que está alejado del ordenamiento jurídico sobre la materia.

– Búsqueda de Odalys: Hallaron marcas en su auto y buscan determinar si es sangre

A diez días de la desaparición de Odalys Vaquiata Quispe, en el norte de los Yungas de La Paz, la búsqueda se ha intensificado para encontrarla. La Fiscalía ha realizado allanamientos en la comunidad de Tocaña, donde se presume fue vista por última vez junto a su novio, también se ha realizado una prueba de luminiscencia al vehículo de la joven; la Fiscalía espera los resultados. “Se ha encontrado marcas con la pericia de luminiscencia, las mismas van a ser remitidas al IDIF (Instituto De Investigaciones Forenses) para que se pueda determinar con la pericia biológica qué serían esas manchas que se han encontrado dentro del vehículo”, informó la fiscal Sheila Rodríguez.