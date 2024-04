Botsuana amenaza con enviar 20.000 elefantes salvajes a Alemania

Se trata de una disputa pública entre los dos países en relación con la caza y la conservación de estos animales.

Fuente: RT

El presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, ha amenazado con enviar 20.000 elefantes africanos a Alemania después de que el Ministerio de Medio Ambiente del país europeo sugiriera que debería haber límites más estrictos a la importación de trofeos de caza.

El mandatario botsuano explicó que el número de paquidermos en su país se disparó a causa de los esfuerzos de conservación mientras que la caza ayuda a mantener su población bajo control.

Al mismo tiempo, señaló la gravedad de que las manadas de elefantes pisoteen hasta la muerte a las personas, destruyan cosechas y cultivos, así como también que causen daños a las propiedades.

«Queremos que nuestros elefantes deambulen libremente» por el territorio alemán, sostuvo Masisi. Los alemanes deberían «vivir junto con los animales, de la forma en la que usted intenta decirnos», dijo el presidente, dirigiéndose a la ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemke, del Partido Verde.

«Esto no es una broma», aseveró Masisi. «Nos gustaría hacerle ese regalo a la República Federal de Alemania. No aceptamos un no por respuesta», agregó. «Es muy fácil sentarse en Berlín y tener una opinión sobre nuestros asuntos en Botsuana. Estamos pagando el precio de preservar estos animales para el mundo e incluso para el partido de Lemke», manifestó.