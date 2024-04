Brigada Parlamentaria cruceña, a la deriva y su edificio histórico se cae a pedazos

Esta suspensión no solo posterga la renovación de la legislatura 2023/2024, según reglamento de la Cámara de Diputados , sino de proyectos de leyes que deben viabilizarse, la atención al ciudadano y la refacción de la infraestructura histórica hoy convertida “en un urinario” , coinciden algunos parlamentarios.

El presidente de esta entidad cruceña, Richard Ribera, valoró la cantidad de parlamentarios que asistió a la convocatoria, tanto de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), sin embargo, apuntó al MAS de ‘boicotear’ la sesión ordinaria y consideró que esta intención tiene que ver porque el partido de Gobierno busca imponer a su candidato a la presidencia a como dé lugar con un parlamentario disidente de Creemos , aunque no quiso mencionar nombres.

“El MAS no está cumpliendo con las obligaciones, cuidado que se puedan tomar acciones legales como incumplimiento de deberes. Por ejemplo, en contra de los parlamentarios que perciben un sueldo del pueblo boliviano y no cumplen con sus funciones. Esta brigada no es el patio trasero para que se muevan como quieran”, afirmó a EL DEBER.