Cadex advierte que incremento salarial puede traer consigo mayor informalidad e inflación

Cuando hay este tipo de incrementos se puede generar pérdida de competitividad, pérdida de crecimiento y aún más una contracción en la economía del país”, señaló el presidente de la entidad

Yerko Guevara

Fuente: Unitel

El presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, advirtió que el incremento salarial anunciado este martes por el Gobierno nacional puede traer consigo mayor informalidad e inflación, tomando en cuenta la coyuntura económica del país.

De acuerdo con el ejecutivo, Bolivia enfrenta un año marcado por la baja en los valores de las exportaciones y, sumado al incremento acordado por el Gobierno y la COB, no se descarta también un incremento inflacionario, por lo que el sector rechaza el anuncio.

Además, el dirigente expresó que el incremento salarial del 5,85% al mínimo nacional y el 3% al haber básico, es una medida no consensuada con el sector empresarial, que va a generar desincentivos para que el que quiera apostar por el país siga generando empleos.

“El empleo de la población joven ha caído en más del 25%. La informalidad empresarial está por encima del 85%. Tenemos una economía con carencia de divisas”, contextualizó Barriga en entrevista con UNITEL, al referir que el Gobierno “se está equivocando”.

La medida del incremento salarial se da en un contexto en el que Bolivia registra un déficit comercial de $us 295 millones al mes de febrero de la presente gestión, de acuerdo con el reporte estatal, el cual advierte que las exportaciones a febrero de 2024 alcanzaron a $us 1.263 millones, cifra menor en $us 371 millones a la registrada en el mismo período de 2023.

El anuncio del incremento salarial se dio este martes en conjunto con la Central Obrera Boliviana (COB), negociaciones que empezaron en febrero, pero que no contemplaron a los actores del sector privado.

“Este tipo de incrementos o presiones laborales, lo que hace es derivar en que las empresas vayan por la informalidad. Esto es a lo que se genera, a lo que se lleva cuando hay este tipo de incrementos, se puede generar pérdida de competitividad, pérdida de crecimiento y aún más una contracción en la economía del país”, concluyó el ejecutivo de Cadex.