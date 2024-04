Caso Terrorismo: Linera admite que dio la instrucción, pero dice que no corresponde que sea citado

Resaltó que, durante la intervención, el grupo armado atacó a los policías, figura cuestionada por la CIDH, y los uniformados supuestamente respondieron usando sus armas.

Fuente: ANF

El exvicepresidente del Estado Álvaro García Linera admitió que dio la orden para que un operativo policial detenga a una supuesta célula terrorista que se alojaba en el Hotel Las Américas en el 2009; sin embargo, sostuvo que no corresponde que sea citado a declarar porque la investigación debería recaer en la gente que ejecutó la intervención.

“Yo instruí, desde antes, hay que detenerlos. Hay que detenerlos y llevarlos a la justicia. La instrucción de un presidente no entra al detalle de la justicia, no somos gente operativa, somos presidentes y vicepresidentes. La instrucción que dimos días antes es que a esta célula terrorista y separatista hay que detenerla y llevarla a la justicia. Esa instrucción se da a los organismos de seguridad del Estado porque no podemos permitir que gente armada venga a dividir Bolivia”, aseguró García Linera en DTV.

El 16 de abril de 2009, la Policía Boliviana ejecutó un fuerte operativo en el Hotel Las Américas, Santa Cruz, donde se alojaban extranjeros que fueron acusados de alzamiento armado con fines separatistas. En el operativo fueron acribillados Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.

Elöd Tóásó y Mario Tadic, sobrevivientes de la intervención policial, denunciaron el exceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, el 2021, esta instancia emitió un informe de fondo dando la razón a los extranjeros y condenando la violación de derechos en el operativo.

Pese a que existe un video donde Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, asegura que dio la instrucción del operativo, atribuyó toda la responsabilidad a su exvicepresidente García Linera porque él era el jefe de Estado en ejercicio.

“La decisión de cómo se llevó adelante el operativo, de cómo se realizó el operativo es una decisión operativa de los mandos estrictamente policiales, pero los mandos policiales informaban al presidente y vicepresidente y la instrucción que recibieron fueron hay que detenerlos y llevarlos a la justicia”, argumentó el exvicepresidente.

Además, resaltó que, durante la intervención, el grupo armado atacó a los policías, figura cuestionada por la CIDH, y los uniformados supuestamente respondieron usando sus armas.

A criterio de García Linera, la CIDH pide investigar si hubo excesos o no en la intervención policial; por ello, los sujetos de investigación deben ser los policías y los jefes que participaron del operativo. En ese marco, no corresponde que sean citadas los jefes de Estado.

“No corresponde, (que sea citado a declarar); por supuesto, que no corresponde, porque no fui un hombre operativo. Yo no era el encargado de seguridad ni era el jefe de intervención. Ese es un tema que tiene que restringirse a la actividad estrictamente operativa”, aseguró la exautoridad.

