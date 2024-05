Cochabamba: Una policía víctima de violencia revela que fue despedida

JUSTICIA. Las denuncias de violencia están en investigación en la Fiscalía de Cochabamba. ARCHIVO

Fuente: https://correodelsur.com

La Policía boliviana dio de baja a una sargento víctima de agresiones sexuales, violación, violencia familiar y psicológica por parte de su expareja en la ciudad de Cochabamba. Según la denuncia de la víctima de iniciales C.J.G., el subcomandante general Juan Russo Sandoval autorizó su cambio de destino primero a la ciudad de La Paz, después a Sucre, pero sorpresivamente recibió su memorándum de baja por presunto abandono de funciones.

La uniformada de 43 años de edad y con 19 de servicio en la institución verde olivo, informó que tiene cinco denuncias en la vía penal desde el 2021. En un primer caso su expareja la arrastró cuatro cuadras con su vehículo; en un segundo denunció que la estranguló y la abusó sexualmente; un tercero por secuestro y abuso sexual; y un cuarto porque su exesposo la golpeó en la puerta de la UTOP de Cochabamba, cuando estaba de uniforme y le provocó cortes en la mano.

La anterior semana entregó un memorial en la Fiscalía General del Estado, en el que denuncia a fiscales que “encubrieron” estos hechos de violencia y tentativa de feminicidio.

“Estoy en la intemperie, me dieron de baja por deserción, dejé mi trabajo en Cochabamba porque en el ejercicio de funciones mi expareja me agredió. Lo único que le pido al Fiscal General es que ordene se acelere un proceso de 2021 que sigue en investigación”, manifestó la sargento.

Desde enero de este año estuvo trabajando en una unidad policial en Sucre, pero en abril le dieron su memorándum de baja por deserción y desde entonces vive junto a su hijo menor de 8 años en una casa de hospedaje.

“Mi general Russo me dijo: ‘No digas nada, no denuncies nada y andá a trabajar a Sucre, empieza de cero y olvídate de todo; me mandan a Sucre y estuve trabajando en Radio Patrullas 110 hasta el fin de mes que pasó (marzo) y me notifican con mi baja, pero por qué, si el general se comprometió a que no va a pasa nada”, afirmó entre lágrimas.

En su caso intervino el Comité de Género del Órgano Judicial y del TCP, a través de su presidenta, la magistrada Karem Gallardo, exhortando al Comandante General reconsiderar la baja de esta funcionaria policial por su situación de víctima de agresiones y en el marco de la protección que le otorga las leyes.

GÉNERO

El Comité de Género, como veedor imparcial, recuerda el deber que tiene la Policía Nacional, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales que en casos de violencia en contra de las mujeres, aplicar la perspectiva de género en la recepción de la denuncia y la sustanciación del proceso en sí.