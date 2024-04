Cielo Bar de La Paz es nominado por primera vez a los premios Tales of The Cocktail Foundation

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 25 de julio de 2024 en Nueva Orleans, donde se anunciarán los cuatro finalistas de cada categoría.

Bolivia.- Cielo Bar, el icónico bar de coctelería de autor ubicado en el imponente edifico «Green Tower» de La Paz, ha sido seleccionado como uno de los diez nominados en la categoría «Mejor Nuevo Bar Internacional de Latinoamérica y el Caribe» en los prestigiosos premios Tales of The Cocktail Foundation (TOTC), que son entregados en New Orleans, Estados Unidos.

Desde su apertura en marzo de 2023, Cielo Bar ha dejado una marca indeleble en la escena de la coctelería boliviana, ya que los cócteles se elaboran inspirados en la hermosa vista que tiene Cielo Bar que se destaca por su ubicación privilegiada en la torre más alta de La Paz, a 3,250 metros sobre el nivel del mar, y por su innovadora propuesta de cócteles de autor y clásicos.

JP Cáceres, es el mixólogo y creador de Cielo Bar, el artista detrás de cada receta, teniendo como resultado un menú extenso de cocteles clásicos y de autor, con sabores únicos y exclusivos. Con más de 22 años de experiencia, ha trabajado en reconocidos bares en Washington D.C., incluyendo Jaleo y Oyamel del chef José Andrés. Bajo su liderazgo y visión, Cielo Bar se ha convertido en un referente de la coctelería en Bolivia, ofreciendo una experiencia única que combina técnicas innovadoras con la excelencia en el servicio.

Los premios Tales of The Cocktail Foundation, nacieron en el año 2007 y son considerados uno de los reconocimientos más prestigiosos en la industria de la coctelería a nivel mundial.

Cielo Bar se enorgullece de representar a Bolivia en esta importante nominación y espera con entusiasmo la segunda etapa de selección que se llevará a cabo el 29 de mayo, donde se elegirán a los finalistas que competirán por el codiciado galardón.

Una experiencia única en la altitud de La Paz

Cielo Bar, es mucho más que un bar: es un destino obligado para los amantes de la buena coctelería y la experiencia única. Con una extensa carta de cócteles clásicos y de autor, este icónico establecimiento ofrece una experiencia sensorial que combina la excelencia en el servicio con técnicas innovadoras, acompañado de majestuosas vistas de la ciudad.

Con un horario de atención de martes a jueves de 18:00 a 12:30 a.m., y los días viernes y sábados de 18:00 a 1:30 a.m., Cielo Bar es el lugar perfecto para disfrutar de una noche inolvidable en la ciudad de La Paz. Con capacidad para albergar cómodamente a 75-80 personas en el salón y 14-16 personas en la barra, este bar ofrece un ambiente íntimo y acogedor para sus clientes.

Además, es conocido por su creatividad al momento de celebrar fechas especiales. Durante la semana del Negroni en septiembre, crearon más de 6 variaciones del cóctel clásico, mientras que, en la semana del Pisco Sour en febrero, ofrecieron 4 variaciones para deleitar a sus clientes.

Entre los cócteles más famosos de Cielo Bar se encuentran «El Beso en las Nubes», una mezcla de Singani, cítricos, Licor Suizo de Cereza y Absentha adornada con una burbuja de humo cítrico en la mesa, y el «Old Fashioned Ahumado», una mezcla de Whiskey Americano, bitters de angostura y pieles de naranja que se presenta en una caja de vidrio que el cliente abre en su mesa para disfrutar de una experiencia única. Cielo Bar también se destaca por su enfoque en la coctelería clásica, utilizando técnicas culinarias de alta gama como la clarificación y la carbonatación, así como la fabricación de sus propios hielos transparentes mediante una técnica japonesa que garantiza la transparencia y la calidad de cada cubo de hielo.

