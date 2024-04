Comisión Mixta afirma que amparo constitucional no pone en riesgo elecciones judiciales y que ellos continuarán trabajando 

El caso será resuelto el lunes 22 de abril en una audiencia en Santa Cruz, donde deben presentarse dos senadores que presiden las comisiones mixtas.

Lidia Mamani / La Paz

Luego que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz se pronuncie a favor de una postulante al Consejo de la Magistratura, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, senador Miguel Rejas, aseguró este martes por la tarde que este amparo no pone en riesgo el proceso de las elecciones judiciales y que ellos continúan trabajando.

“Vamos a seguir con las preguntas a los postulantes, estamos viendo la metodología, si vamos a realizar el trabajo las subcomisiones o vamos a realizar en una sola comisión, como estamos ahora. Entonces no hay porqué decir que nos ha paralizado. Se tienen los plazos establecidos”, señaló ante la consulta si esto afectará a las elecciones judiciales.

Dijo que no fueron notificados y que mientras no lo hagan, no pueden parar el trabajo que hacen. Anticipó que una vez que llegue, se analizará y evaluará la representación jurídica que se hará al amparo que presentaron.

Enfatizó que este tipo de situaciones no pone en riesgo las elecciones judiciales y que por el contrario, como lo vienen diciendo, el pueblo boliviano está esperando y tienen la esperanza y la certidumbre de que se elijan a las nuevas altas autoridades del órgano judicial.

En esta jornada se conoció que la abogada Margarita Medrano Mayta, la exfiscal de Santa Cruz, que se postuló para ser candidata al Consejo de la Magistratura al cual fue inhabilitada, interpuso un amparo constitucional debido a que presuntamente sufrió vulneración en sus derechos.

No obstante, también se conoció que la suspensión del proceso es hasta después del lunes 22 de abril, fecha en la cual se prevé que se realice la audiencia en la ciudad de Santa Cruz, con la comparecencia del senador Rejas, y su colega Roberto Padilla, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural.