«Mercados Turísticos» es el programa que potencia los comedores de los mercados de Tarija y Copacabana

Platos típicos como el saice, la arverjada, la chanfaina, el chancho a la olla de Tarija y delicias de Copacabana como la trucha en sus distintas formas de preparación y acompañadas con Habas, Oca y Papa; una Papalisa o Ispis fritos, son requeridos por turistas y bolivianos que buscan propuestas gastronómicas en los mercados de estos municipios.

Bolivia.- La iniciativa ‘Fortalecimiento de mercados populares en destinos turísticos priorizados’ es un programa impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Fundación Coca-Cola de Bolivia. Su objetivo es promover el crecimiento empresarial a través de capacitaciones entre las mujeres que atienden los comedores de los mercados Central y Bolívar, en Tarija, y Santa Martha, en Copacabana.

Este año, se lanzó la segunda edición del programa para actualizar los conocimientos de las participantes y fortalecer sus habilidades, promoviendo así la oferta de experiencias innovadoras y de calidad para los consumidores. La nueva fase beneficiará directamente a 350 mujeres e impactará a 1400 personas de manera indirecta.

Mi pasión por la cocina me impulsa a ofrecer 12 variedades de platos, desde el delicioso saice hasta una picana de tres carnes en fechas especiales. Cocino cuatro veces por semana y me esfuerzo por preparar entre 120 y 200 platos para satisfacer la demanda del día, ya que atiendo a estudiantes, familias, personas mayores, bebés e incluso mascotas que disfrutan de mis sopas. Es increíble cómo me recomiendan por la variedad de platos que ofrezco, todos con la sazón única que nos caracteriza en el mercado», señala Estela Torrez del Mercado Central de Tarija, quien menciona que la capacitación le permitió aprender nuevas herramientas, incluido el manejo de pagos con QR.

«Mi labor como vendedora va más allá, ya que también soy representante de mi sector y formo parte del directorio del mercado. Ser madre, amiga y compañera es lo que me motiva a seguir adelante, por eso las capacitaciones son herramientas que me permiten ayudar a los demás», agrega Estela.

En esta ocasión, 60 mujeres del Comedor Popular Santa Martha de Copacabana se sumarán a las capacitaciones, mientras que 290 mujeres de los comedores de los mercados Central y Bolívar de Tarija también formarán parte de este programa. La capacitación no solo busca mejorar las habilidades gastronómicas, sino también fomentar el emprendimiento y el liderazgo femenino en el sector turístico.

“Si todos aquellos que lideran transformaciones en sus comunidades están bien, nosotros también lo estamos. Para asegurarnos de poder seguir refrescando el mundo haciendo la diferencia en la próxima década, nos centramos en fomentar el desarrollo económico de los jóvenes, las mujeres y las pequeñas empresas que también están en una misión imparable de hacer la diferencia para sus familias y comunidades. Esto, junto con nuestros socios embotelladores y otros aliados de este gran equipo”, señala Claudia Fernández, directora de la Fundación Coca-Cola de Bolivia.

Además de las capacitaciones en gastronomía, se pondrá a disposición de las participantes plataformas de capacitación en reciclaje, con la intención de convertirlas en embajadoras del reciclaje y apoyar a las recicladoras de base. Por ello, se colocarán contenedores de reciclaje para facilitar la recolección de botellas y promover prácticas sostenibles entre la comunidad.

«La iniciativa ‘Mercados Turísticos’ no solo es un programa de capacitación, sino una oportunidad para aprender y crecer juntos. La Fundación Coca-Cola de Bolivia reafirma su compromiso de escuchar, apoyar y buscar aliados para crear oportunidades que garanticen el crecimiento conjunto, convencidos de que juntos, se pueden lograr grandes cosas”, concluye Fernández.