Comisión rechaza los 19 contratos mineros “ilegales” porque causarán un desastre ambiental

La Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado -por unanimidad de sus miembros- rechazó el proyecto de ley 036/2024, para la aprobación de 19 contratos administrativos mineros, suscritos por la AJAM con cooperativistas mineros y alertó que de aprobarse será un precedente “terrible” que causará un desastre ambiental.

Comisión de Tierra y Territorio y Recursos Naturales del Senado. Foto: CC

Fuente: ANF

“Los contratos mineros no cumplen la norma ambiental”, por lo tanto, la comisión no puede aprobar. Estaríamos entrando en ilícitos, el año pasado el comité de la senadora (Cecilia) Requena identificó todas las fallas y no corrigieron nada”, declaró el presidente de la comisión senador Walter Justiniano.

En la comisión que rechazó y devolvió al pleno del Senado el proyecto de ley 036, también participaron el senador Erik Morón del Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Hoja de Coca, y el senador Porfirio Menacho Tarquino del Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

La pasada semana, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley 036 que autoriza 19 contratos mineros en el norte de La Paz. El paquete de contratos mineros está concentrado en un solo proyecto de ley, un hecho “irregular” porque cada uno debería estar plasmado en una norma.

La senadora Cecilia Requena expresó su preocupación por que en cuestión de días se pretenderá aprobar esa norma en el pleno del Senado, y se podría “sentar un terrible precedente” para que de aquí en adelante se pretenda aprobar otros contratos mineros con las mismas irregularidades.

Argumentó que se pretende invalidar el artículo 93 inciso c de la Ley Minera, que establece que, si el derecho minero está en la cabecera de una cuenca, en un curso de río o cerca de una laguna “tiene que tener un estudio de enfoque multisectorial”, sostuvo Requena.

Observó que, a 10 años desde la aprobación de la Ley Minera, esta norma no tiene una reglamentación, este elemento es usado para evitar la presentación del estudio multisectorial.

La senadora Requena -que hace un estricto seguimiento a estos temas- informó que un dirigente minero que estuvo presente en la sesión de la Comisión de Economía Plural en la que se aprobó en tiempo récord y sin los contratos mineros para ser analizados anunció que “vienen 3.000 (proyectos) más«.

“Le vamos a mandar una carta al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para decirle que ni se le ocurra (agendar), porque no se debió tratar ya que se vencieron los plazos y lo hacen violando las normas”, sostuvo.

Alerto que “la violación de normas viene por todo lado”. Advirtió que el mayor riesgo de que se aprueben los contratos mineros es que van a utilizar mercurio, harán explosiones cerca de los cursos de agua “va a ser un desastre ambiental y, si nos preocupa las reservas de oro también nos debe preocupar el agua”.

Los contratos mineros están ubicados en el departamento de La Paz, en las provincias Larecaja, Inquisivi, Loayza, Murillo, y advirtió que lo que probablemente se viene después aprovechará el “precedente nefasto si se aprueban estos contratos mineros”.

/ANF/