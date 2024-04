Comprometen acelerar los contratos mineros en áreas rurales

Hay que recordar que en áreas protegidas o no, las actividades mineras provocan consecuencias dañinas

El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, luego de sostener una reunión con representantes de las cooperativas mineras auríferas, aseguró en las últimas horas que acelerará los contratos de los cooperativistas mineros auríferos en las áreas rurales ante el pedido de sus compañeros en ese sentido.

“Lo que yo he pedido en plena reunión conjuntamente con nuestros presidentes, que sus contratos, sus peticiones sean en los lugares, en las áreas rurales, que no sean áreas protegidas, que no sean parques nacionales, ahí vamos a acelerar”, sostuvo el titular de esa cartera de Estado.

Santos consideró que “las autoridades no toman de manera seria” los contratos mineros y que estos fueron obstaculizados por las mismas; al respecto enfatizó que las cooperativas mineras demandan la agilización de dichos contratos.

¿Libertad para la depredación?

Inclusive el alto funcionario aseguró que ante la demanda de los presidentes de las cooperativas mineras en sentido de liberar áreas (rurales) revisará la posibilidad de hacerlo conjuntamente a ejecutivos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Si bien el contexto desemboca en la no otorgación de contratos en áreas protegidas por parte del Ministerio de Minería y Metalurgia, dichos contratos afectarían igualmente áreas rurales sin considerar que allí existen pueblos y territorios indígenas.

Hay que recordar que en áreas protegidas o no, las actividades mineras provocan consecuencias dañinas en las aguas subterráneas, la perforación y excavación suelen entrar en contacto directo con los acuíferos, con el peligro de contaminación que esto implica, acidifican el agua y todo ello es susceptible a causar debilidad, hemorragias y muerte a los organismos intoxicados.