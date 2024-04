Amigo del novio de Odalys, declara por el delito de trata y tráfico

La defensa del sindicado, señaló que el amigo no conocía a la desaparecida y que no habría razones para encerrarlo.

Fuente: Red Uno

Cuando ya se cumplen 31 días de la desaparición de Odalys Vaquiata, el proceso de investigación y las labores de búsqueda continúan, aunque hasta la fecha no se han logrado resultados que puedan revelar cuál es el paradero de la joven madre.

Hasta la fecha, se han realizado diferentes tareas de búsqueda y rastrillaje en la zona de los Yungas, además se desarrollaron inspecciones, análisis y requisas a elementos hallados, tanto de la desaparecida, como de su novio Joel Pérez.

“Lo que está haciendo es generar una estrategia distractora con la intención de destruir las hipótesis que se han ido construyendo, tiene rasgos de psicopatía y obviamente es un mitómano”, decía el viceministro Jhonny Aguilera.

Todavía no se conocen los resultados de las pruebas efectuadas en pasados días, como los de prueba de sangre, los objetos hallados dentro de su vehículo entre otros.

Actualmente, uno de los amigos de Joel, que fue implicado dentro del proceso de investigación, fue citado a declarar en calidad de acusado por el delito de Trata y Tráfico de Personas, él asegura no conocer a Odalys y que no tiene nada que ver con la desaparición.

“Estamos citados para que brinde su declaración informativa mi cliente, ya en su condición de sindicado, posterior a ello la Fiscalía evaluará la situación jurídica de mi defendido, no creemos que haya un elemento nuevo que dé a conocer que este ciudadano no haya tenido conocimiento”, explicó la abogada Mónica Irusta, quien a su vez señaló que su defendido, no conocía plenamente a Odalys.