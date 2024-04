Concejal pide explicación a Gobernación cruceña sobre supuesta ‘venta de contrato’ y anuncia denuncia

Fuente: Red Uno

El concejal Juan Carlos Medrano, acompañado por la víctima, presentaron una nota dirigida al gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, solicitando un informe detallado sobre presuntos actos de corrupción relacionados con el cobro de contratos de trabajo dentro de la institución cruceña. La afectada indicó que en el transcurso de un año pagó más de Bs 10,000 y que, tras negarse a seguir abonando la suma de Bs 700, fue retirada de su cargo.

“Me estoy apersonando con la víctima a la Gobernación para hacer un reclamo y averiguar por qué razón el gobernador, después de dos meses, no le da respuesta a esta exfuncionaria, porque la Gobernación se enteró de estos hechos de corrupción hace más de dos meses”, manifestó Medrano.

“Estamos hablando de presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y otros delitos más que los abogados van a colocar en la denuncia que vamos a presentar en Fiscalía. No es posible que las autoridades legislativas, que tienen que fiscalizar y velar porque no se le robe al pueblo cruceño, estén siendo parte aparentemente de esta red de corrupción de venta de contratos”, agregó.

Por su parte, Medrano también señaló que “el hecho de que esté involucrada una asambleísta no significa que el gobernador se va a lavar las manos. El gobernador tomó conocimiento de este caso hace dos meses y hasta el día de hoy no ha dado respuesta. La carta está dirigida a Mario Aguilera”.

“Estamos presentando la denuncia ante la Fiscalía. Será el Ministerio Público quien convoque al Legislativo, Ejecutivo, Transparencia, Recursos Humanos y al Departamento Jurídico para que informen por qué están ocultando este hecho de corrupción”, concluyó Medrano.

Por su parte, la víctima relató: “Los dos primeros meses me cobraron Bs 3,000 y de ahí en adelante Bs 700. Ni bien me pagan, me mandaban un código QR”.