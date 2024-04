Concejales no respaldan proyectos de “recuperación” y Arias les dice que La Paz queda en “situación muy vulnerable”

El alcalde Arias en la sesión del jueves en el Concejo Municipal. Foto: BD

El burgomaestre advirtió en la sesión que las lluvias “nos va a pillar a fin de año otra vez en situación muy vulnerable”.

La sesión fue dirigida por el presidente del Concejo Municipal, Lucio Quispe, lo acompañaron la vicepresidenta Roxana Pérez del Castillo, la secretaria Lourdes Chambilla, además de Pierre Chaín, Javier Escalier, Eliana Paco y Joselinne Pinto, en su mayoría de la oposición. De inicio estaba cerca de Arias la concejala Lucía Pinto, atendía su celular al igual que la mayoría de sus colegas, luego abandonó la sesión. Solo quedó Óscar Sogliano. Al menos no se observó en la mesa de sesión a Jorge Dulon ni Yelka Maric.

El alcalde Arias ingresó a la sesión con sus secretarios municipales Juan Pablo Palma, María del Carmen Rocabado y José Antonio Rivera para presentar el proyecto “Recuperación de La Paz, De la Tormenta a la Esperanza”.

Al inicio de la sesión, algunos concejales, como Javier Escalier (MAS), no reconocieron como secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades a Juan Pablo Palma, por lo que este no pudo exponer el plan de reconstrucción de la ciudad. Argumentaron que Palma fue censurado en cumplimiento a la ley de Fiscalización 499, dijo Escalier en su cuenta de Facebook.

Tras este hecho al interior del Concejo, Arias tomó el lugar de Palma y expuso el proyecto, sin embargo, el mismo no contó con la atención de los concejales que en su mayoría atendían sus teléfonos celulares.

“No les estamos pidiendo que aprueben el plan, ni les estamos pidiendo que aprueben el crédito, estamos pidiendo que nos digan, ‘señores, vayan a buscar crédito, vayan a buscar financiamiento’, es lo único”, mencionó Arias durante su exposición, agregó que la ciudad paceña “está cansada de las peleas y mezquindades” que solamente perjudican los deseos de la ciudadanía.

El burgomaestre explicó que los 140 proyectos y actividades que contempla el plan de recuperación de la ciudad “tienen nombre y apellido”, pues fueron presentados con justificación y previa aprobación de juntas de vecinos.

“Espero que esta explicación haya servido para que el Concejo (Municipal) encuentre un punto de unidad, en este caso el punto de unidad es reconstruir, salvar, recuperar la ciudad de La Paz”, puntualizó Arias.

En su intervención, el concejal Sogliano criticó la actitud de sus colegas que le pidieron al burgomaestre que haya obras en la ciudad de La Paz, pero que se negaron a aprobar los créditos, que en total suman 1.800 millones de bolivianos.

“Y si el Concejo Municipal está escuchando y si tiene realmente la voluntad de poder hacerlo, yo ahorita, como les he dicho, quedo solito. Yo estoy jugando con mis tácticas. ‘Y le digo, ya Alcalde necesito estos dos proyectos’ y el Alcalde acepta, pero le digo ‘no te voy a aprobar ni 50 centavos, vea como lo hace. Si algún concejal me dice cómo se logra eso, yo lo escucho. Como estamos preguntando, también nosotros nos preguntaremos, porque si no es pura demagogia. Estamos diciendo hágase el río, hágase el proyecto, pero ya, pero no hacen nada”, dijo Sogliano en una transmisión de Facebook del Concejo.

Arias aseveró que si no se aprueba el financiamiento para el Plan de Recuperación de La Paz y no se llega a un pacto con el Concejo “todo quedará en papel y (la lluvia) nos va a pillar a fin de año otra vez en situación muy vulnerable”.

“Estoy seguro de que lo van a analizar y ojalá que encontremos el financiamiento. Hay que recurrir a créditos (públicos y privados)”, aseveró Arias.

Durante la intervención de la concejala Roxana Pérez del Castillo, el presidente de la entidad deliberante, Lucio Quispe, manejaba su celular. Esto molestó al concejal Sogliano quien le dijo que dejé de manipular su teléfono.

“Ya pues presidente, no se dejé manejar, un poquito de atención al señor Alcalde. Eso está mal. Yo estoy mirando, lo estoy mirando”, dijo Sogliano y Quispe respondió “que nunca pidió la palabra”.

Dentro de los proyectos expuestos por Arias están las canalizaciones de los ríos La Paz, Aruntaya, Orkojahuira e Irpavi, además del arreglo de todo el embovedado del río Choqueyapu, la reconstrucción del parque Bartolina Sisa, el parque Aranjuez, los mismos que fueron afectados por las crecidas de los ríos a causa de las lluvias que se registraron en el primer trimestre de 2024.

«Está bien ese proyecto, lo que no me parece es que se lo maquille respaldado en la necesidad de la gente, en una condición de adversidad que ha afectado a la condición paceña casi en su conjunto. Creo que eso no solamente que no está bien, sino que es desleal con la población. Si ustedes quieren sacar créditos para tratar de ejecutar el plan de gobierno que no han cumplido en estos tres años, me parece válido, pero habría que decírselo de frente a la población paceña. No usar ni el cambio climático ni la adversidades ni emergencias”, dijo Pérez del Castillo.

