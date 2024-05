La Paz: Sogliano dice que hay un acuerdo para que él presida el Concejo y Arias afirma que se negocia de manera interna

El concejal Oscar Sogliano de la bancada mayoritaria recordó que hay un acuerdo firmado para que él presida el Concejo Municipal de La Paz, para la gestión 2024 – 2025, con la concejala Lucía Mamani como secretaria, y pidió respeto al convenio.

En tanto que el alcalde Iván Arias informó que se negocia de manera interna la conformación de la nueva directiva.

“Hay un acuerdo firmado, valga la redundancia, para que yo me postule como presidente (del Concejo Municipal) y la señora Lucía Mamani como (concejala) secretaria. Se debería respetar (el acuerdo) en el marco de la legalidad, pero ustedes saben que hay muchos concejales que actúan por fuera de la legalidad y el actuar por fuera de la legalidad es transfugio político”, dijo Sogliano.

El saliente presidente del Concejo Municipal, Lucio Quispe (2023 – 2024), dijo la semana anterior que la nueva directiva será definida en la bancada mayoritaria, previa convocatoria de la concejala Lourdes Chambilla. “Eso se define en bancada, la concejala (Lourdes) Chambilla es la jefa de bancada y seguramente va a convocar a una reunión de bancada y ahí pues, como alguien dijo, vamos a lavar los trapitos y seguramente se va a dilucidar quien va a ser la nueva directiva”.

La semana anterior, el alcalde Arias admitió que hay un acuerdo firmado el año anterior e informó que aún hay tiempo para definir la nueva directiva del Concejo, además aseguró que se encuentra en plena negociación interna. “Para (la nueva directiva) el Concejo (Municipal) estamos en negociaciones internas. Tenemos un acuerdo firmado el año pasado. Entonces, estamos negociando, tenemos tiempo todavía”, aseguró Arias, según reporte de Amun.

Sogliano afirmó que supuestamente hay temor porque él asuma la presidencia del legislativo municipal porque pretende poner en orden ese despacho edil. “Ellos ven una amenaza en poner orden en la presidencia del Concejo Municipal de La Paz con mi persona, pero yo voy a trabajar donde esté; si quieren ponerme de portero, no importa, igual voy a estar en los barrios”.

El concejal Sogliano también observó la supuesta ausencia de la directiva del Concejo y de algunos concejales en días laborables. “Ustedes vean, que venga la ciudadanía, que pregunten a los controles sociales, a las dirigentes vecinales, vienen un lunes, no hay nada, vienen el martes, tienen que sesionar diez de la mañana y más o menos llegan, sesionan diez minutos, se salen, no vuelven más.

Sogliano también observó que los concejales supuestamente tampoco visitan a sus jurisdicciones municipales ni trabajan en sus comisiones. “Se están sesionando dos horas, tres horas, cuatro horas y ellos se quedan diez minutos y se van. Vienen el jueves, marcan tarjeta o ponen la firmita, sí, ‘presente presidente’, vuelven a salir. No trabajan, no van a sus barrios, no van a sus comisiones”.

Incluso planteó que no se pague a los concejales que no participan de las sesiones. “Más bien lo que debería poner ahorita en orden la (nueva) directiva es que el concejal que no viene es al concejal que no se le paga, si no va a su zona, no viene a su comisión y no hace lo que tiene que hacer, no debe ganar un peso”.

Sogliano dijo que no se debería considerar un posible incremento en los haberes de los concejales porque a su juicio no corresponde. “De verdad, yo no entiendo, es mucho cinismo decir, ‘queremos que nos llegue el incremento al área’; es mucho cinismo”.

